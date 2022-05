¿Es inflacionario el aumento del precio de los combustibles?

El precio de los combustibles y sus derivados, así como el precio de fertilizantes, pesticidas, granos, metales, todo tipo de materia prima, productos terminados y casi todos los productos en general se ha incrementado notablemente a nivel internacional y esto afecta a los guatemaltecos. Sin embargo, aunque afecte el IPC (índice de precios al consumidor), en realidad, en Guatemala no son inflacionarios porque no se deben a un fenómeno monetario local.

Estos aumentos tienen que ver con una variedad de causas, pero las principales son las de escasez relativa de la cantidad ofrecida de estos productos en relación con la cantidad demandada actual de los mismos. Los problemas de logística causan cuellos de botella para llevar a su destino todos los productos que están siendo demandados. Así, la cadena de suministro se ha roto en muchos puntos y hay fábricas que tienen atrasos enormes en su producción por falta de alguna pieza, parte o materia prima para poder completar como debe ser sus productos terminados. La invasión de Rusia a Ucrania agravó el problema de algunos de los productos, pero no ha sido la principal causa, aunque sí ha afectado ciertos productos estratégicos.

En nuestro país, los incrementos de todas estas materias primas y productos terminados nos afectan, pero no son en sí inflacionarios. Afectan el IPC debido a la forma en que se calcula y por la definición de inflación que se utilice.

El principal efecto del incremento de estos precios es que la gente ahora podrá gastar o ahorrar menos. Dispondrá de menor cantidad de productos, por lo que tendrá que escoger sus prioridades y dejar de gastar en algunas cosas menos prioritarias o ahorrar menos de lo que hacía cuando los precios eran menores. Los productos menos sensibles a los cambios en precios (más inelásticos) seguirán consumiéndose casi como se consumían cuando el precio era menor, pero los que son más sensibles (elásticos) sufrirán una mayor caída de su demanda. Aún en los productos menos sensibles como los combustibles, algo disminuirá su demanda, ya que la gente tratará de usar menos su vehículo, lo compartirá con otras personas, usará otro transporte, etc. Pero esto tendrá poco efecto.

Esto no es inflacionario, sino más bien un ajuste de la demanda ante los incrementos de precios. La definición popular de la inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios. Lamentablemente, esta definición es inexacta porque no separa los aumentos causados por la emisión monetaria de los causados por otras razones. La razón que me gusta más a mí y que considero más clara es el incremento en la oferta de dinero más allá de la demanda de este no causada por el mercado. Esto solo lo puede hacer quien tiene el monopolio de la emisión monetaria, que es el Banco Central. Los efectos de la inflación en esta definición no solo significan un incremento en precios, sino la destrucción del ahorro, la disminución del poder adquisitivo de la moneda, transferencias injustas de riqueza, ganancia de los deudores, pérdidas de los acreedores, distorsiones en la tasa de interés, tipo de cambio y precios relativos.

Como vemos, los efectos de ambos fenómenos son diferentes. La inflación afecta gravemente toda la economía, generando quiebras y haciendo que los efectos se sufran en mediano y largo plazo. Los aumentos actuales de materias primas y productos afectarán el crecimiento económico de Guatemala y cambiarán las prioridades de demanda de los guatemaltecos. Será temporal y no definitivo. Igual afecta negativamente a nuestro país, que con tanta urgencia necesita mejorar el nivel de vida de todos sus habitantes.