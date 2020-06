Es necesario reactivar la economía

Qué difícil se volvió el manejo de la pandemia desde la administración pública, pero también qué difícil ver realidades de las necesidades económicas de la población y validarlo con datos generados por técnicos con credibilidad.

Paquete de Reactivación Económica Post Covid-19 me parece que es muy sensato. José Santiago Molina

Guatemala, después de ser los primeros dos meses uno de los países ejemplares en la contención de la pandemia, al terminar el tercer mes pasó a ser un país con crisis, porque no hay manera de que se aplane la curva. Se ha evidenciado corrupción, procesos obsoletos en pagos al recurso humano y en compras de insumos, y un desborde en servicio y funcionamiento de los hospitales públicos. El comisionado presidencial covid-19 dijo el jueves 18 que cree él que están teniendo 10 veces más casos que lo reportado. El viernes 19 reportaron 641 casos positivos, de 1,407 pruebas (46%), y solo 129 recuperados. Si se hicieran 10 mil pruebas por día, ¿cuántos infectados habrá? ¿Será que con cambiar la cúpula del MSPAS se soluciona? Yo creo que no.

Para el presidente y el vicepresidente es una oportunidad de cumplirle a la población, si logran transformar el MSPAS y con ese modelo transformar las instituciones del Ejecutivo, buscando reclutamiento del mejor talento humano, control completo en las compras y contrataciones, control de la corrupción y crear un eficiente servicio público a los ciudadanos. De la crisis a la solución sostenida hay una gran oportunidad.

El nivel de contagios se da por la falta de responsabilidad de cada uno. He escuchado en el interior del país que muchísimas personas no guardan la distancia, no usan la mascarilla y quién sabe si se lavan las manos con frecuencia. Ya es común, me han comentado, reuniones en lugares públicos, donde comen y beben. Si no somos responsables los individuos de cuidarnos y de cuidar a nuestra familia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo y colaboradores, no saldremos adelante pronto.

Es visible el involucramiento del presidente de la República en el tema sanitario y en la seguridad del Estado. El vicepresidente fue director ejecutivo de la Cámara de Comercio varios años. Entiende bien los principios y fundamentos de desarrollo económico. El ministro de Economía es un empresario que entiende muy bien los temas también. Sin embargo, ambos tienen roles bien definidos, por lo que es necesario tener a alguien dedicado a la reactivación económica. Un comisionado presidencial podría ser con todo el apoyo del presidente y del vicepresidente.

También es necesario un trabajo serio en el Legislativo. El viernes 19 circuló una propuesta del Partido Unionista que titulan “Paquete de Reactivación Económica Post Covid-19”. Me parece que es muy sensato y muy claro. Son 34 páginas que se leen y entienden en pocos minutos que los invito a analizar. Contiene datos del PIB, indicadores de las principales actividades económicas y la propuesta la cual separan en: Social, Económico, Fiscal y Político. En lo Social proponen: apoyo a la canasta básica alimentaria, ley reguladora sobre trabajo a tiempo parcial, ley de tarjetas de crédito y otras. En lo Económico proponen: ley de insolvencias, reformas a ley de bancos y grupos financieros, ley de leasing y ley de reactivación al turismo interno. En lo Fiscal proponen: reformas a la ley de zonas francas, derogatoria del ISO, reformas a ley de IVA, y otras. En lo Político proponen: ley de servicio civil, ley de sistema de adquisiciones del estado, reformas a ley de contrataciones del estado, ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos, y otras. No he visto más propuestas.

Es necesario reactivar la economía. Hay cómo hacerlo, cumpliendo con protocolos de bioseguridad. Muchos están listos. Solo se requiere de voluntad política autorizarlo.