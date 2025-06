Catalejo

Esas contradicciones deben ser aclaradas

El tema de Guatemala como “país seguro” no está claro. * La CC resultó una tácita aliada de Joviel Acevedo.

La breve visita del jueves realizada a Guatemala por la señora Kristi Noem, secretaria de seguridad interior estadounidense, como todas las de ese tipo no pueden ser conocidas públicamente en su totalidad, pero sí a un nivel facilitador de la comprensión del lenguaje empleado en sus frases y con declaraciones conjuntas para evitar malas interpretaciones. Un ejemplo de estas confusiones, es el “tercer país seguro” impuesto por el primer gobierno trumpista y eliminado por los demócratas. Es necesaria mucha más información oficial clara, porque según medios estadounidenses, Honduras y Guatemala ya habrían aceptado, pero el ministro de Gobernación lo negó.

El tema de Guatemala como “país seguro” no está claro. * La CC resultó una tácita aliada de Joviel Acevedo.

El otro tema, la vigilancia en las fronteras, en La Aurora y otros aeropuertos, así como en las fronteras y las agencias de inteligencia —me imagino estadounidenses— tiene mayor solidez al haber sido firmado. Y es positivo, porque resulta inhumano mantener a los niños abandonados, pero no se mencionó explícitamente la eliminación de las capturas a madres sin documentos a quienes les son arrebatados sus hijos de cualquier edad, desde bebés y encerrados en centros manejados por personal no siempre adecuado. Llevar a los niños abandonados de regreso a su país, es a mi juicio una buena decisión y solicitud presidencial. Toda lucha contra el narcotráfico debe ser bienvenida.

Sobre este mismo tema, ojalá se haya sugerido a la visitante y por su cargo relacionada con defender la seguridad nacional, utilizar las masivas fuerzas y variados equipos pertenecientes a la guardia nacional y al ejército, ahora empleado para acciones internas no solo dirigidas a manifestaciones de protesta y a los minoristas sino para perseguir a los narcotraficantes operativos desde la frontera sur hasta las grandes ciudades. La droga entra desde el sur prácticamente por todos lados, trasladada por extranjeros, luego casi se esfuma y poco después reaparece en las calles de todo el país. Así como hace muchos años hubo un Al Capone relacionado con la droga, no se ha sabido de la captura y juicio a una especie de Chapo Guzmán estadounidense. Y la lógica explica su existencia y una violencia similar a la de las calles sudamericanas.

Tácita alianza entre la CC y el rey Joviel

En este país de los absurdos, la Corte de Constitucionalidad resultó convertida en aliada de Joviel Acevedo. La Procuraduría General de la Nación considera inconstitucionales siete facultades administrativas otorgadas al jefe magisterial y al Ministerio de Educación, cuya titular anda de viaje. La presidenta de la CC, Leyla Lemus, y Héctor Hugo Pérez Aguilera, ambos gobiernistas, solicitaron la suspensión provisional, es decir no definitiva, de esos artículos del pacto colectivo firmado en 2022, durante el Giammateiato. No se sabe cuándo será conocido y puede quedar aprobado. Es entonces, un show, y la institución constitucional queda otra vez en entredicho.

La ignorancia a todo nivel del daño causado a los alumnos, a su futuro y el del país, así como a la dignidad de los maestros, no sólo es provocado a base de feriados, clases no impartidas sino por la irresponsabilidad. Es abyecto, en su sentido de vil y despreciable en extremo. Las siete inmoralidades escondidas en esos contubernios entre los gobiernos y los sindicatos, al analizarlas tienen razones para explicar esa posición contraria de la Procuraduría. Y la actuación de quienes se ausentaron para no tratar el tema, caen en fijarse en la forma, no en los efectos. Con ese tipo de funcionarios, el atraso del país está garantizado. Esta Guatemala sin suerte la tiene en demasía.