Catalejo

Esperado divorcio político entre Trump y Elon Musk

Dos personalidades como esas no podían durar mucho tiempo juntas, pero 134 días es una cantidad sorprendente.

La ceremonia realizada el viernes en la Casa Blanca, para anunciar la salida de Elon Musk, el hombre más rico del mundo y considerado el número dos en la escala política estadounidense, constituye un divorcio ego-centrista predicho por analistas políticos de muchos países. Se guardaron las formas y Trump lo halagó, agradeciéndole por los 134 días de su turbulento paso por una entidad gubernativa creada para darle gusto. Sin embargo, el análisis de los sucesos ocurridos en ese cortísimo tiempo permite encontrar razones de egos y de un total desconocimiento de cómo se maneja un gobierno, en forma radicalmente opuesta a un enorme conglomerado de megaempresas, venidas a menos desde su arriesgado y fracasado ingreso al trumpismo.

Dos personalidades como esas no podían durar mucho tiempo juntas, pero 134 días es una cantidad sorprendente.

No se trata de un hecho ideológico, porque ambos están en el mismo lado del espectro ideología-política, sino es una serie de errores notorios y de acciones reprobables y colocadas en ruta de choque con el corazón de MAGA y sus adláteres. También porque su amigo en la silla presidencial no cumplió con algunas de sus promesas y eso le causó profundas molestias, aunque en otras sí lo hizo. Por ejemplo, convertirse de hecho en un vendedor de los carros Tesla, antes del comienzo de sus fallos y de la pérdida de la mitad del valor de las acciones de esos vehículos eléctricos. Me imagino su comprensión del error trumpista de dedicarse a crear entidades gubernativas y a tomar decisiones basadas en órdenes presidenciales, las cuales en realidad han tenido siempre la calidad de deseos totalitarios o de obsoletas monarquías absolutas.

Cuando personas sin experiencia política deciden involucrarse en altos puestos de gobiernos dirigidos por amigos, pronto se dan cuenta de la lógica y sobre todo de la ética suigéneris de los políticos, sobre todo los más experimentados y mañosos. Surgen el aburrimiento, la decepción y la comprensión final de no tener lugar en este ambiente. Inician con la intención de aplicar ideas nuevas, y luego se salen molestos y decepcionados, sobre todo cuando las críticas dentro de congresos y grupos ciudadanos se endurecen más. En este caso, esa comprensión de la necesidad de salir por la puerta grande, si aún pueden, ocurrió con una prontitud inesperada, cuando de las cifras de todo no dejaron lugar a dudas. Como siempre, quedaron lambiscones, incapaces y amiguetes.

Irónicamente, la salida de Musk demuestra su inteligencia, aunque no se aplique en el campo de la política. Por haber nacido en Sudáfrica, sin duda en el fondo rechazó la manera descortés cómo fue tratado en una encerrona el presidente sudafricano Ramaphosa, quien, con serenidad y sarcasmo, dijo a su anfitrión “lamentar no tener un avión para regalarle”, una burla ante toda la prensa, invitada por el propio Trump. Es imposible conocer los pensamientos del elegantemente defenestrado, pero sin duda le dieron la oportunidad de despedirse y regresar a dedicarse a sus múltiples y multimillonarios negocios. Pero su salida significa un bofetón simbólico y ello afectó profundamente a su oceánico ego, exacerbado y notorio. Ya dejó de ser útil.

Lo ocurrido no es un hecho partidista. Es ego puro y duro porque en este campo ambos sobresalen. Cualquier búsqueda de razones republicanas o demócratas, es equivocado, aunque otros amigos de Trump llamados a hacer gobierno y famosos por sus errores —Marco Rubio, Karoline Leavitt y Kristi Noem— ya deberían tener clara la precariedad de su puesto. Ambas, sobre todo esta última, han recibido durísimas críticas en el Congreso y entre analistas serios tanto de la prensa como de la política real a causa de sus modales ásperos. No considero exageración indicar una posible salida dentro de poco, o en tiempo mediano, si tienen suerte. Para finalizar, el caso de Musk pronto será objeto de análisis luego de su salida, la cual sin duda no esperaba tan pronto.