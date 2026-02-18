Economía para todos

Estanflación e impuestos a las exportaciones

En Guatemala se recibió el impacto de los países industrializados que vivieron el fenómeno de la estanflación.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1974, destacando las medidas monetarias y tributarias de emergencia adoptadas por los acontecimientos externos.

Se subsidió por primera vez el transporte urbano en la capital, para evitar el aumento al valor del pasaje.

La economía creció un 5.5%, inferior al promedio de 6.6% de los últimos años. En Guatemala se recibió el impacto de los países industrializados que vivieron el fenómeno de la estanflación, estancamiento con inflación, o también inflación con recesión. En el país se redujeron las exportaciones y aumentaron las importaciones, especialmente por el precio del petróleo y sus derivados, lo que determinó la elevación de los precios internos.

Fenómenos naturales, como el huracán Fifi, una tormenta tropical del Pacífico y la erupción de los volcanes de Fuego y Santiaguito afectaron la producción agropecuaria del país, e influyeron también en la elevación de precios de los alimentos, particularmente los granos de consumo básico.

El Gobierno de la República adoptó medidas correctivas, dirigido a propiciar la producción y la estabilización de precios. También por primera vez subsidió las operaciones del transporte urbano en la capital, para evitar el aumento del valor del pasaje. La tasa tributaria, la relación entre ingresos tributarios y el producto geográfico bruto fue del 8.2%.

La decisión más importante de las autoridades monetarias en 1974, fue la elevación de los límites máximos de las tasas de interés en operaciones activas y pasivas de los bancos.

Debido al aumento de los precios de los principales productos de exportación, que obtuvieron ganancias extraordinarias, el Congreso de la República estableció impuestos extraordinarios para el café, algodón, azúcar y exportación de carne y camarón. Para cada producto se estableció un precio cercano al costo y a partir del mismo se establecieron tarifas progresivas conforme a los distintos rangos de precios extraordinarios.

El Banco de Guatemala contaba con 31 bibliotecas públicas en el país. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En EUA dimitió el presidente Richard Nixon por el famoso caso de espionaje Watergate, por parte del Partido Republicano. En 1974 falleció Miguel Ángel Asturias en Madrid.

A principios de año se produjo un movimiento a nivel nacional, cuando los médicos y trabajadores del IGSS paralizaron sus labores. El panorama preelectoral fue confuso, por lo que el presidente Carlos Arana se vio obligado a hacer un llamado a la población para que votara por el general Kjell Laugerud García. El partido comunista, Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), llamó a votar contra esa candidatura, mientras los otros grupos guerrilleros se manifestaban por hacer caso omiso del proceso electoral. Kjell Laugerud García fue elegido, con fraude, presidente de la República.

Murió asesinado Huberto Alvarado, secretario general del PGT. La guerrilla en Guatemala experimentó una fase de reorganización y reaparición tras la ofensiva contrainsurgente de finales de los 60.

En numismática, el Banco de Guatemala acuñó una medalla conmemorativa de oro y otra de plata por el medio siglo del quetzal como unidad monetaria, y se hizo una emisión de billetes de Q50. Se realizó una película documental sobre los 50 años del quetzal como unidad monetaria. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: Virgen del Coro de la Iglesia de San Francisco en la Antigua. Unión Internacional de Telecomunicaciones. Campeonato Mundial de Futbol. Centenario Unión Postal Universal. Protección del ave nacional, el quetzal. Trajes típicos.