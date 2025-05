Por la libertad

Etanol a la fuerza, libertad perdida

Lo peor para los guatemaltecos es la defensa de una ley coercitiva que disminuye la libertad de los habitantes del país.

El 1 de enero de 2026 tendremos que utilizar gasolina con etanol, a la fuerza. Será obligatorio que la gasolina contenga un 10% de etanol. Si el automóvil está adaptado para el uso de etanol, no tendrá problemas. Sin embargo, debido a la antigüedad del parque vehicular de Guatemala, se tendrán que adaptar muchos vehículos, incluyendo las motos de baja cilindrada. Personalmente, no tengo ningún problema con la gasolina que usa etanol; mi objeción radica en la obligatoriedad de su uso. Siempre he dicho que ni el agua a la fuerza es buena.

Si el etanol es tan bueno, ¿por qué obligar a consumirlo? ¿Por qué la obligatoriedad?

Si el etanol es tan bueno, ¿por qué obligar a consumirlo? ¿Por qué la obligatoriedad? ¿Por qué no se ponen de acuerdo quienes lo producen para hacer las inversiones necesarias en una terminal, adaptar cisternas, bombas, camiones de transporte y estaciones de servicio para ofrecer este combustible a quien desee consumirlo? Nunca se prohibió su uso, entonces, ¿por qué no hay bombas alternativas que ofrezcan este producto a quienes, por motivos medioambientales o por otros, quieran consumirlo?

Vivimos en un país donde continúa el mercantilismo y los privilegios que enriquecen a un grupo a costa del resto de la población. A esto le llamo riquezas empobrecedoras. En 1985 se publicó la Ley del Alcohol Carburante, y en los considerandos se nota la tendencia económica de la época: políticas estructuralistas provenientes de la Cepal, basadas en Raúl Prebisch, que promovían el uso de lo nacional a toda costa a través de aranceles y medidas no arancelarias. Era el final de una época en la que se fomentaban las exportaciones y se sustituían las importaciones, a costa de ineficiencias y malas inversiones. Recuerdo que Guatemala llegó a tener una empresa naviera sin barcos, Flomerca. Y muchos proyectos fallidos fomentados por Corfina, todo en medio de una enorme corrupción. Esa ley de 1985 no se cumplió, a pesar de la presión de quienes producían etanol. No fue sino hasta hace poco, con el acuerdo gubernativo, que se reitera el uso obligatorio del etanol en las gasolinas.

El ministro de Energía y Minas criticó duramente a quienes nos oponemos al uso forzado del etanol en la gasolina. ¿Por qué defiende tanto la ley? ¿A quiénes defiende? En su ignorancia, habló de algunos de los supuestos beneficios del etanol, pero no mencionó los costos ni la pérdida de libertad individual del guatemalteco. Los beneficios son dudosos, ya que en el tema ambiental no se considera el ciclo de vida completo, desde su origen. En cuanto a inversiones, se privilegia a quienes producen etanol, ya que las inversiones millonarias se colectivizan y se trasladan a otros, y al consumidor que, al final, deberá adaptar sus vehículos. No se dice que el combustible con etanol rinde menos; por lo tanto, para recorrer la misma distancia, deberá utilizarse un poco más de lo que se usa actualmente. Lo peor para los guatemaltecos es la defensa de una ley coercitiva que disminuye la libertad de los habitantes del país. Este es el argumento más fuerte contra una ley que te obliga a consumir algo, sea lo que sea. Hoy es el etanol. ¿Qué será mañana?

Las sociedades más civilizadas utilizan más la persuasión que la coerción. ¿Qué tal si los productores de etanol ponen sus estaciones de servicio con mezclas de diferentes porcentajes de etanol en el combustible? ¿Qué tal si hacen una campaña de publicidad masiva para persuadir al consumidor? ¿Y si, a través de los precios, logran tener un producto que otorgue ventajas al consumidor, y este se decida por esas mezclas en vez de las convencionales? Me opongo a la obligatoriedad. Defendamos nuestra libertad.