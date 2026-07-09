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Etanol: ¿libertad o imposición?

El gobierno y los diputados pueden y deben cambiar la ley del etanol eliminando su obligatoriedad.

La obligación de mezclar un 10% de etanol en la gasolina (programa E10) entrará en vigor en Guatemala el 21 de agosto de 2026. La ley obliga a que todas las gasolinas contengan un 10% de etanol. Se obliga a los usuarios a consumir gasolina con etanol, quieran o no, les guste o no, les convenga o no. El gobierno está restringiendo la libertad del consumidor al no permitirle escoger entre diferentes alternativas.

…no existe consenso en que la gasolina E10 sea claramente superior, desde el punto de vista ambiental, a la gasolina sin etanol.

Ya se ha dicho mucho sobre la mezcla del 10% de etanol en la gasolina. Aunque esta mezcla se utiliza en muchos países y la mayoría de los automóviles modernos no presentan ningún inconveniente al usarla, es un grave error y una pérdida de la libertad del consumidor obligarlo a utilizarla sin que pueda escoger gasolina sin etanol. Como todo en la vida, hay ventajas y desventajas en el uso de la gasolina con etanol, pero, a la hora de justificar su obligatoriedad, los argumentos a su favor no son contundentes.

La mezcla de gasolina con etanol disminuye el rendimiento de los motores. Ahora se tendrá que utilizar más de esa mezcla para recorrer los mismos kilómetros que antes se recorrían con gasolina sin etanol.

La gasolina E10 es higroscópica; esto significa que absorbe humedad. Esto causa problemas en ciertos motores, principalmente en los de dos tiempos, produciendo corrosión, separación de agua y combustible, obstrucción de filtros y mayor dificultad para el arranque del motor.

Los automóviles antiguos tendrán problemas, pues podrían tener mangueras y empaques no compatibles con el etanol. Asimismo, algunos carburadores de ciertos motores son sensibles al etanol.

La mezcla de gasolina con etanol es menos estable que la gasolina sin etanol. Si un motor no se utiliza durante cierto tiempo, puede presentar problemas, debido a que la gasolina con etanol envejece más rápidamente.

Existen dudas serias sobre los argumentos que defienden el uso de la gasolina E10 en favor del ambiente. Estas se basan en la comparación del ciclo de vida completo de la gasolina con etanol y de la gasolina sin etanol. En el caso de la gasolina con etanol, hay que tomar en cuenta que proviene del cultivo de caña de azúcar o maíz, lo cual requiere pesticidas, fertilizantes, agua, maquinaria agrícola, transporte y destilación del etanol, entre otros procesos que también generan emisiones contaminantes. Además, donde se siembra maíz o caña de azúcar pueden sustituirse bosques u otros ecosistemas y aumentar la agricultura intensiva. Todo ello debe considerarse al comparar las gasolinas con y sin etanol. Por ello, no existe consenso en que la gasolina E10 sea claramente superior, desde el punto de vista ambiental, a la gasolina sin etanol.

Se dice que la gasolina sin etanol causa cáncer, pero esta afirmación no es correcta. Tanto la gasolina con etanol como sin etanol contienen sustancias potencialmente cancerígenas, siendo el benceno la principal de ellas. Sin embargo, únicamente una exposición prolongada a este compuesto aumenta el riesgo, y ello ocurre principalmente en quienes trabajan en refinerías o estaciones de servicio. El riesgo depende de la intensidad y duración de la exposición, del equipo de protección, de la ventilación y de otros factores. Lo interesante es que añadir etanol a la gasolina no elimina ese riesgo, por lo que este no es un argumento que justifique su uso obligatorio.

La realidad es que imponer por la fuerza el uso de gasolina con etanol es un error del gobierno de Guatemala porque viola la libertad de los guatemaltecos. La incorporación del etanol a la gasolina no tendría objeción si fuera libre y voluntaria. El gobierno y los diputados pueden y deben cambiar la ley del etanol, eliminando su obligatoriedad.