Euforia de criptomonedas

Las criptomonedas, monedas digitales, avanzan a pasos agigantados, con gran variedad de nombres y formas. Probablemente la que más se escucha es bitcóin (BTC), que cualquiera sueña con haber comprado temprano; en 2011 el precio de un BTC inició en 30 centavos de dólar; actualmente es US$43,875. El 20 de septiembre, a las 16:30 horas, había aproximadamente 18.8 millones de BTC “en circulación” o existencia, con valor de mercado de US$825.8 mil millones (precio multiplicado por cantidad, que se conoce como capitalización de mercado). Un BTC es divisible por hasta ocho posiciones decimales, un cienmillonésimo de BTC; es decir, 1 dividido 100 millones, conocido como un satoshi, la unidad más pequeña. Un milibitcóin es una milésima de BTC, o 1 dividido mil, que equivale a 100 mil satoshis. ¿Se le quedó?

Los gobiernos no pueden tolerar la idea de perder control de la emisión monetaria. Fritz Thomas

La criptomoneda BTC no existe físicamente, como un quetzal, dólar o una choca; son registros digitales de computadora. Es descentralizado, no hay autoridad o administrador central o servidor oficial que almacene los datos de propiedad de bitcoines; se registra mediante un mecanismo conocido como blockchain, de forma descentralizada, dispersa y transparente. El nuevo BTC es creado por un proceso de “minería” digital que, en teoría, tiene un límite de 21 millones de BTC, que se estima será alcanzado en el año 2140 y no será posible minar más.

En términos de capitalización de mercado, la criptomoneda que sigue a BTC se llama ethereum (ETH), seguida por cardano (ADA). La página web de CoinMarketCap provee información de más de 12 mil criptomonedas, aun cuando tienen dominancia BTC (42.7%) y ETH (18.6%). Las más de 12 mil diferentes criptomonedas suman cerca de US$2 trillones de valor.

Me cuento entre las personas que no celebran con tanto entusiasmo el acelerado avance de las criptomonedas y el dinero digital porque pronostico que el concepto será capturado por gobiernos y bancos centrales. China, EE. UU., Unión Europea y otros están alarmados; se apresuran a desarrollar sus propias monedas digitales. Los gobiernos no pueden tolerar la idea de perder control de la emisión monetaria; significaría la drástica reducción de su poder, control y capacidad de gasto deficitario.

Actualmente los mercados de criptomonedas, no sujetas a control o autoridad central, atraviesan una primavera de innovación creativa, empujando la frontera de lo conocido, produciendo nuevas formas de almacenar valor y realizar transacciones. Al mismo tiempo se están creando grandes burbujas especulativas, alimentadas, paradójicamente, por el gasto público deficitario y la emisión monetaria desenfrenada de los bancos centrales de las principales economías del mundo.

¿El BTC o ETH sustituirán al dólar? Nunca. Los gobiernos de las potencias jamás lo permitirían. Por el contrario, viene en el futuro mediano un “gran reinicio monetario”; los bancos centrales de las potencias económicas lanzarán sus propias criptomonedas, usando esta transición para limpiar o reducir su deuda “pública”, que es impagable de otra forma. Se impondrá fuerte control a transacciones en criptomonedas de mercado como BTC o ETH, se atarán de alguna manera a las monedas de gobierno, si es que no se prohíben del todo, en nombre de combatir el lavado de dinero, el cambio climático o la desigualdad.

La computadora, es decir, el Gobierno, lo vigilará con sigilo, sabrá exactamente cuánto dinero tiene usted, dónde, cuándo y en qué lo gasta. El siguiente paso será decirle en qué lo puede gastar, en qué no, y cuánto le va a quitar a uno para darle a otro. Suena un poco distópico, pero así lo veo.