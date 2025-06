Catalejo

Falta ahora prepararse para la represalia iraní

Irán fue afectado seriamente, pero reaccionará, y el fanatismo teocrático de Jamenei solo anuncia graves efectos.

La acción militar del sábado, demoledora y anunciada pero también conocida en todo el mundo varias horas antes de realizarse, en su primera etapa provocó indudablemente la destrucción de las instalaciones atómicas de Irán. Desde la perspectiva de la guerra, declarada o no, puede considerarse éticamente correcta, pues sería peor la consecuencia de no enviar sin previo aviso los temibles bombarderos B-2, capacitados para transportar cada uno dos enormes bombas de 13 toneladas, capaces de penetrar el suelo 60 metros antes de estallar y destruir los búnkeres. El discurso de Trump, creo, es similar al de Putin al anunciar la “operación militar especial” para invadir Ucrania y ganar en pocos días. No se pensó en la respuesta de los atacados. Ya se cumplieron tres años.



Es un tema complicado: Irán incrementará su odio contra Israel. Analizar esto no implica apoyo incondicional a cualquiera de los dos, debido a los miles de víctimas inocentes. Trump, astutamente, atacó antes de las dos semanas prometidas y así engañó a su enemigo, pero no logró eliminarlo. Nada estará terminado hasta la salida, por cualquier causa, de Jamenei del mando monárquico-teocrático-fanático. Antes de eso, tiene posibilidades: destruir los pozos de petróleo, y buques petroleros del estrecho de Ormuz (20% del petróleo y 25% del gas mundial). Aun muerto, su sucesor designado puede causar enormes daños económicos a Occidente. además de atacar las bases estadounidenses en el área, iniciando una nueva vietnamización. similar a los 13 años de Afganistán.

Algunos otros países árabes no apoyan al iraní, pero aunque lo hicieran, por astuta conveniencia se mantendrán del lado trumpista.



Trump en este momento gozando de sólido apoyo de su círculo; Israel, simpatizantes fanatizados y analistas serenos. Pero necesita más, algo dificultado porque a causa de su pleito irreflexivo con Europa Occidental, oficialmente silenciosa, aunque en privado sus autoridades mencionen alivio por la acción unilateral y monárquica hoy comentada. se agrega la impopularidad foránea e interna a causa de acciones ingratas, inhumanas e ilegales, al capturar a los inmigrantes, sobre todo hispanoparlantes, aunque tengan papeles, y secuestrar a niños arrebatados de sus madres en las calles. El bombardeo, necesario por la locura teocrática iraní, se ve opacado y disminuido por las acciones internas realizadas en el territorio estadounidense, a punto de una división.



Urge defenestrar a Jamenei, la exigencia de su renuncia y la amenaza de más acciones militares si no se logra la paz aún no han logrado nada para esta justificada meta. Algunos otros países árabes no apoyan al iraní, pero aunque lo hicieran, por astuta conveniencia se mantendrán del lado trumpista. Israel también la necesita, tal vez mayor. Ha perdido por la desproporción en Gaza de la venganza por el ominoso asesinato de los estudiantes israelíes desarmados. Ha destruido blancos civiles, igual a los iraníes, y como en toda guerra, la primera víctima es la verdad, la segunda la marca el ego guerrerista de los tres involucrados: Netanyahu, Jamenei y Trump (citados en orden alfabético), todos con armamento oculto y motivos distintos para enfrentarse entre sí.



Es absurdo olvidar el riesgo perenne ahora. La histórica inestabilidad de Medio Oriente solo terminará con años de esfuerzo iraní-israelita y de los reinados árabes, donde comienza una oposición popular contra el estilo ayatólico de gobernar, teocracia fanática por la simple razón de existir. La arrogancia solitaria dificulta conseguir aliados colectivos, como la ONU, y es útil recordar frases históricas: “si quieres la paz, prepárate para la guerra” (Grecia antigua); “el líder virtuoso tiene justicia, sabiduría y respeto mutuo, fundamentales para la paz” (Confucio); “el arte de la guerra se basa en el engaño” (Sun Tsu); “Fuerza, astucia y preparación son claves para el éxito” (Maquiavelo). Por deducción, esta guerra se afianzará, no será corta y matará a otros miles de inocentes.