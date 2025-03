Catalejo

Falta terminar esa obra

De nuevo aparece la extraña e irrealizable lógica gubernativa actual, toda basada en teorías no puestas en práctica.

Todavía no está terminada la reparación en la carretera Palín-Escuintla. Punto. Se puede pasar, ciertamente, después de largos nueve meses de una reparación atrasada por numerosos motivos, pruebas fehacientes de la manera mejorable de trabajar tanto del Ministerio de Comunicaciones como de la empresa contratada, no solo la única culpable. En la “apertura parcial” (¿?) podía verse maquinaria aún trabajando en turnos diurnos y nocturnos para finalizar los taludes necesarios, pero faltan otras maneras de evitar accidentes fatales a causa de la pendiente del tramo. Mientras, las lluvias están a pocas semanas y ello sube el riesgo de más problemas.



Ya se redujo el tiempo a Costa Sur, pero queda el riesgo de derrumbes provenientes del volcán de Agua. Los turnos de trabajo deben realizarse 24 horas diarias. Los accidentes no ocurren, sino se provocan: excesiva velocidad, conducción irresponsable, ebriedad, mal estado de los vehículos. Por ello no solo se deben realizar los muros mencionados, sino es urgente una campaña nacional de información a todo tipo de conductores sobre la distancia necesaria para frenar, metros por segundo recorridos y, por supuesto, un mantenimiento bien planificado y realizado, así como un responsable trabajo de policías especializados en tránsito.



Inútil amparo provisional



Cuando fue otorgado un amparo a Jose Rubén Zamora hace unas semanas, era muy sencillo darse cuenta de ser un “alegrón”. La Corte Suprema “de Injusticia”, en base a motivos diz que jurídicos pero intencionalmente mal empleados, lo regresó a la cárcel, para regocijo de los esbirros Porras y Curruchiche, silenciosos pero activos. Como quien piensa mal acierta, era obvia la maniobra para afectarlo psicológicamente aunque ahora no haya tortura, y afectar aún más al preso político símbolo del acoso a periodistas.

Siguen lo ordenado por Giammattei, quien junto con Jimmy Morales hacen la peor dupla expresidencial de nuestra historia.

Al sufrir dos juicios simultáneos, de todos modos no significaba libertad, porque aún falta el segundo. Y si triunfa en este, tampoco podrá salir porque no hay tiempo máximo para llegar a un acuerdo, a la vez sujeto a una indudable apelación de la dictadura jurídica “porrascurruchichista” de fin supuesto para el 17 de mayo de 2026, si no es escogida de nuevo. Zamora habrá estado preso 1,173 días, a partir del 22 de julio de 2022 los amparos provisionales despiertan falsas esperanzas en las víctimas de abusos y falsedades. Sirven para proteger al acusado de algún delito, pero solo cuando no existe duda de las salas y de cortes superiores. Si hay, son inútiles.

Crisis por tortillas y CUI



Las crisis en Guatemala ocurren ahora cuando no haya crisis causadas por malas ideas peor explicadas. La semana pasada, la primera ocurrió con el rumor de cobrar impuestos a las tortilleras, en todos los casos mujeres imposibilitadas de ganarse la vida de otra manera. Era falso, pero ya había causado indignación generalizada. La segunda fue la decisión de unificar el Código Único de Identificación (CUI), mezcla de número de identificación tributaria (NIT). De hecho, esta mezcolanza legalmente del nombre de una persona, quien solo será una cifra. La diferencia con el nazismo es no estar tatuada, pero reduce sin duda la individualidad del ciudadano.



El pretexto es simplificar procesos y evitar evasión, ahora a partir de los 18 años. Pero… ¿y los estudiantes adultos imposibilitados de trabajar? ¿Y quienes no trabajan? Algunos abogados han denunciado la eliminación del secreto bancario, transferencias y remesas con efecto en los pequeños contribuyentes, y estigmatización de quienes reciben dinero. Esa crisis se mantiene, gracias a la incapacidad de explicar los reales alcances de ese CUI. De nuevo aparece la extraña e irrealizable lógica gubernativa actual, toda basada en teorías no puestas en práctica. Hay mucho tema para discutir y, mientras, al gobierno (la SAT) solo le queda recular. Otra vez.