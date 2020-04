Fue absurdo utilizar el logo del N.Y. Times

La absurda idea de publicar el miércoles un video en redes sociales con alabanzas indirectas al gobierno guatemalteco, con el logotipo de The New York Times, e identificado como “Tony Malouf”, constituye una prueba de ignorancia elemental y de deseo de engañar a los guatemaltecos. Esa misma tarde circuló un mensaje del diario, según el cual las frases son falsas y el video no ha sido producido, editado ni distribuido por el periódico estadounidense. Esta acción afecta al gobierno por el nombre de quien supuestamente lo envió, pero es peor la posibilidad de ser auténtico, real, conocido por las autoridades. Ello abre la posibilidad de acciones legales contra quien tuvo la osadía de manosear a una institución periodística de renombre mundial.

Es necesario mencionar siempre la válida interrelación de beneficios para los sectores empresarial y laboral. Mario Antonio Sandoval

La voz oficial de un periódico es su editorial. Entrecomillar una frase y colocarle el logo, es mentir. Punto. Si se obtiene de una columna, o del reportero de una noticia firmada, es la opinión o la afirmación del autor. El riesgo legal de una demanda se basa en el derecho de un periódico de no ser falsamente citado. Por aparte, no puede haber defensa en calificarlo de error por buena intención. No lo es. Es mala fe. A causa de acciones como esta, si no son aclaradas también por el gobierno guatemalteco, lo afectarán en el campo internacional. Es en suma, un posible problema provocado por la ignorancia total. Cuando haya suficientes pruebas para hacerlas, los datos serán más seguros. Los números oficiales son correctos, pero hasta ahora su número es escaso.

Una propuesta del Cacif

El Cacif publicó su propuesta para paliar la crisis. A mi criterio, más allá de la validez o error de éstos, tiene una falla: habla por aparte de empresas y de trabajadores, en vez de mencionar la interrelación de ambos en los beneficios, distintos para cada grupo pero iguales en importancia para el éxito. Se complementan los de entes abstractos cuya meta es producir ganancias, con los de los laborantes, cuyo fin es dar un mejor nivel vida. Está bien sugerir un subsidio de desempleo temporal de Q120 diarios, pero se debió mencionar al mismo tiempo el factor humano como complemento a lo empresarial para obtener flexibilidad en el pago de impuestos, exonerar las multas o intereses a deudas del IVA y del impuesto del Inguat, por el desastroso efecto del coronavirus en la economía.

El beneficio para las empresas lo es además para los colaboradores directos e indirectos. Se debe tomar en cuenta el factor humano, porque la economía no es abstracta, y la responsabilidad social empresarial (RSE) se afianzará al punto de no ser imposible hablar de una empresa con el único fin dar beneficios económicos sin límite a sus inversionistas o propietarios. Lo sugerido por el Cacif es importante y se le debe estudiar o tomar en cuenta, más allá de las consideraciones ideológicas, sobre todo si son aplicadas de manera simplista y testaruda. Me parece un buen documento para iniciar un análisis y diálogo al respecto de sus reales posibilidades, y además porque palabras como “subsidio” ya comienzan a mencionarse, lo cual incluye su característica de ser temporal.

Dentro de los cambios en el mundo, se encuentra la integración del concepto generalizado, no por moda sino por convencimiento, de la mencionada RSE. Ya no será una rareza, aunque en Guatemala hay numerosos y largos ejemplos de este modo de pensar y actuar, pero se relacionan directamente con filantropía personal de los accionistas o propietarios. Será parte del ambiente laboral adecuado y las leyes al respecto, existentes o futuras, serán aceptadas y comprendidas. El papel sindical también sufrirá cambios, provocados no sólo por la parte patronal, sino por aquellos trabajadores conscientes de los efectos negativos de presiones y de amenazas, sobre todo en las empresas medianas y pequeñas. Es, sin duda, el inicio de una especie de nuevo orden aún no definido.