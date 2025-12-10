Catalejo

Gravedad de narco-combates obliga a una reunión bilateral

Es urgente para Bernardo Arévalo solicitar a la presidenta mexicana Sheinbaum una reunión a alto nivel, a la mayor brevedad posible.

La confrontación de los carteles mexicanos en su propio territorio ha sido un hecho desde hace mucho tiempo. Pero ahora, las balaceras entre grupos del país vecino mezclados con guatemaltecos, realizadas dentro del territorio fronterizo entre ambos países, ya aumenta la gravedad y el peligro para los ciudadanos de Guatemala, con serias posibilidades de convertirse en víctimas inocentes. A esto se agregan las autoridades policiales y fuerzas militares chapinas, lo cual aumenta la gravedad de lo ocurrido en varias aunque no constantes ocasiones. Es urgente para Bernardo Arévalo solicitar a la presidenta mexicana Sheinbaum una reunión a alto nivel, a la mayor brevedad posible, con la presencia de fuerzas de ambos países y, de ser posible, hasta estadounidenses.

Las confrontaciones armadas de los narcos mexicanos en Guatemala, es un problema supranacional muy serio.

Para los muchos guatemaltecos residentes en municipios y aldeas fronterizos de Huehuetenango y San Marcos, resultan familiares los nombres como Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Cartel Chiapas-Guatemala y están plenamente conscientes del peligro sufrido por todos. No es exagerado pensar en el abandono de aldeas fronterizas en el lado guatemalteco. A mi criterio, el Ejército se equivoca al solo admitir muy pocos casos e igualmente el gobierno haga lo mismo. A propósito, creo necesario informar a la ciudadanía de las novedades, como lo son las acusaciones en rótulos al lado de caminos, contra el gobierno, al cual acusan anónimamente de proteger a alguno de los cabecillas. Esto es grave, porque estos grupos cumplen sus amenazas.

La lucha contra la droga necesita la colaboración estadounidense, hasta ahora no otorgada en cuanto a prohibir la venta, microventa, ingreso y distribución de estupefacientes. Ya dentro del mismo Estados Unidos comienzan a lanzarse voces señalando esto. Es absolutamente innecesario comprobar los efectos nocivos y de alta mortandad a causa de la presencia de estas sustancias en las calles de todas las ciudades importantes del país, pero también de la venta abierta de armas de fuego a causa de una absurda interpretación del derecho constitucional de poseerlas. Se logra con la simple voluntad y con convencer a los ciudadanos de las consecuencias de estirar ese derecho hasta extremos llevados al absurdo.

Cercana crisis hondureña

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al decidir ayer por la tarde la nulidad de las elecciones presidenciales recientes, y pedirle a los ciudadanos no aceptar ese resultado, abrió las puertas a una crisis cuyo final es difícil de predecir. El candidato Nasry Asfura, apoyado abiertamente por Donald Trump, por su parte afirmó la existencia de un “fraude monumental” en favor de Salvador Nasralla, un aspirante calificado de extrema izquierda por analistas de la situación política en el país vecino. Al momento de escribir estas líneas aun no se sabían las consecuencias, pero no es exagerado considerar una profundización de una crisis en realidad ya existente, con la cual se tambalea aun más la debilidad de un sistema democrático sólo en teoría.

El istmo centroamericano ha sido en muy buena parte de su existencia política post independiente y el nacimiento de los cinco países individuales, un territorio donde la aceptación de la voluntad de los votantes ha sido escasa. Los golpes de estado y los consecuentes gobiernos dictatoriales han ocupado más de la mitad del tiempo. Hoy en día, las relaciones guatemalteco-hondureñas no se encuentran en su mejor momento, pero tampoco las honduro-salvadoreñas, y honduro-costarricenses. La aún más tensa situación como resultado directo la imposibilidad de una unidad del istmo, como sueña Bukele. El corto tiempo pasado desde la decisión de la presidenta, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe a causa de su cercanía con el socialismo del nicaragüense Ortega.