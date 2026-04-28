Hagamos la diferencia

Guatemala: el poder en disputa

Instituciones bajo presión

Guatemala no atraviesa un momento de estabilidad. Atraviesa una disputa. Lo ocurrido en los últimos días alrededor del proceso de elección del fiscal general no puede interpretarse como un hecho aislado ni como una simple controversia legal. Es, en esencia, una señal de algo más profundo: el poder institucional en Guatemala sigue siendo terreno de confrontación.

La pugna por el control del sistema de justicia revela que el país no enfrenta una crisis pasajera, sino una lucha profunda por su rumbo institucional.

Cuando las reglas cambian en medio del juego, lo que se debilita no es solo un proceso, sino la confianza en todo el sistema. La intervención de la Corte de Constitucionalidad, al retrotraer decisiones claves, reabre preguntas que el país no ha logrado resolver: ¿quién controla la justicia?, ¿bajo qué criterios se toman las decisiones?, ¿y al servicio de quién operan las instituciones? El problema no es nuevo, pero hoy es más visible.

Guatemala entra en una etapa decisiva de nombramientos claves: fiscal general, magistrados, autoridades electorales. En teoría, estos procesos deberían fortalecer la institucionalidad. En la práctica, evidencian una disputa persistente entre intereses políticos, presiones internas y expectativas ciudadanas que exigen transparencia. Y es precisamente ahí donde el país enfrenta su mayor riesgo: normalizar la inestabilidad como parte del funcionamiento institucional.

A esto se suma un factor que no puede ignorarse: la creciente tensión social. Las manifestaciones, los pronunciamientos de sectores organizados y la desconfianza hacia el sistema de justicia reflejan una percepción cada vez más extendida de que las reglas no son iguales para todos. Cuando la justicia pierde credibilidad, el Estado pierde autoridad. Y cuando el Estado pierde autoridad, otros actores encuentran espacio para operar. No se trata únicamente de política. Se trata de gobernabilidad.

Guatemala enfrenta, además, un contexto regional complejo, donde el crimen organizado, la corrupción y las redes de influencia transnacional aprovechan cualquier debilidad institucional. En ese escenario, cada fisura interna se convierte en una oportunidad para estructuras que no responden al interés público.

Sin embargo, lo más preocupante no es la existencia de estos problemas. Es la incapacidad histórica de resolverlos de fondo. El país parece moverse en ciclos: crisis, indignación, ajustes parciales… y luego repetición. Romper ese patrón exige algo más que cambios de nombres. Exige decisiones de fondo. Exige que los procesos de elección sean transparentes, que los criterios sean verificables y que la independencia institucional deje de ser un discurso para convertirse en práctica. Exige, sobre todo, voluntad política real. Porque hoy Guatemala no está definiendo únicamente quién ocupa cargos claves. Está definiendo si sus instituciones pueden sostenerse por sí mismas o si seguirán siendo capturadas por intereses de turno.

Romper este ciclo exige más que cambios de nombres. Exige procesos transparentes, criterios verificables y una independencia que deje de ser discurso. Exige, sobre todo, decisiones. Guatemala no necesita más diagnósticos. Necesita firmeza. Y la necesita ahora. De ella depende si el país avanza hacia una democracia funcional o se estanca en una permanente fragilidad institucional. Guatemala no necesita más explicaciones. Necesita decisiones. Todos debemos comprender que es placentero vivir en un país con ética pública, donde la corrupción no es tolerada ni normalizada, con cohesión social y respeto en el que las diferencias culturales, étnicas o ideológicas no dividen, sino enriquecen. La convivencia se basa en el reconocimiento del otro como igual en dignidad. La ley protege, pero también la sociedad cuida. Un país que planifica su futuro no improvisa, que piensa en generaciones y no en períodos políticos. La sostenibilidad ambiental es parte de su modelo de desarrollo, no un complemento. La ciudadanía debe participar, proponer, exigir. Debemos ser un país en el que enfrentamos los problemas con seriedad, justicia y visión. Cuando esto suceda no habrá espacio para malos hijos de la patria.