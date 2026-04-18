La buena noticia

Guatemala, en el camino de Emaús

El texto ofrece cinco categorías teológicas: camino, escucha, iluminación, reconocimiento y misión.

El relato de Emaús (Lucas, 24, 13-35) ofrece una clave para interpretar la realidad guatemalteca, marcada por una profunda crisis de sus instituciones, principalmente de su sistema judicial, convertido en un poder cerrado sobre sí mismo, podrido en su estructura, mediocre en sus operadores, capturado por mafias, distante del pueblo y resistente a los procesos democráticos. El texto ofrece cinco categorías teológicas: camino, escucha, iluminación, reconocimiento y misión, para una lectura crítica que interpela la situación actual y llama a recuperar la esperanza activa en un compromiso consistente por el rescate del país desde la justicia. Los discípulos caminan desilusionados, afirmando: “Nosotros esperábamos”. También en Guatemala esperábamos una justicia independiente, transparente y comprometida con el bien común. Sin embargo, el funcionamiento del sistema vigente ha generado que la institucionalidad judicial se consolide como un enclave de poder que limita la participación democrática, instala una dictadura y obstaculiza procesos de renovación. La consecuencia es un clima de frustración colectiva que se parece al camino hacia Emaús: alejamiento de la esperanza, cansancio social y desconfianza en el futuro. El relato muestra que el Resucitado se acerca a los discípulos y escucha su conversación. Este gesto revela una dimensión política: la fe comienza escuchando la realidad. La Iglesia y la sociedad no pueden ignorar el clamor de quienes constatan que la justicia se alejó de su función original. Cuando las instituciones judiciales pierden credibilidad, se debilita el tejido democrático. La crítica no nace del enfrentamiento ideológico, sino de la exigencia ética de que la justicia esté al servicio del pueblo y no de intereses particulares. La Escritura ilumina esta situación al recordar que la verdad se abre paso cuando se interpreta la historia con honestidad.

La esperanza del pueblo se apaga cuando la justicia deja de ser independiente y se convierte en poder al servicio de mafias.

El momento central del relato ocurre cuando los discípulos reconocen a Jesús al partir el pan. Este acontecimiento simboliza el compartir y la comunión. Aplicado a la realidad guatemalteca, significa que la reconstrucción institucional exige diálogo, participación y transparencia. Un sistema judicial percibido como cerrado rompe la comunión social y genera polarización. La democracia no puede sostenerse si uno de sus pilares fundamentales es inaccesible o está cooptado. La crítica, por tanto, no es destructiva; busca abrir espacios para una justicia que recupere su vocación de servicio y que contribuya a la reconciliación nacional.

El corazón ardiente de los discípulos representa la experiencia interior que transforma la desilusión en esperanza. Guatemala necesita recuperar ese “corazón ardiente” que impulse reformas profundas y decisiones valientes. La fe pascual no invita a la resignación, sino a la acción responsable. Denunciar una estructura que se muestra antidemocrática no es un gesto de confrontación, sino un acto de compromiso con el futuro del país. La crítica elevada, fundada en principios éticos y espirituales, se convierte en una forma de construir paz social. Finalmente, los discípulos regresan a Jerusalén para comunicar su experiencia. Es la dimensión misionera que invita a la ciudadanía a no quedarse en la queja, sino a participar activamente en la transformación del país. La esperanza cristiana no es pasiva: impulsa a defender la dignidad humana, promover instituciones justas y fortalecer la democracia. Frente a cualquier forma de poder que limite la participación, el mensaje pascual recuerda que la verdad y la vida siempre abren caminos nuevos. Urge pasar del desencanto a la acción. La crítica al sistema vigente no busca destruir, sino provocar una conversión institucional que permita construir una justicia verdaderamente independiente, transparente y democrática. Como en Emaús, el camino de la crisis puede convertirse en camino de renovación. La pregunta es si el país será capaz de escuchar el clamor del pueblo, dejar arder el corazón con la verdad y regresar a construir una sociedad donde la justicia sea realmente signo de esperanza.