En junio tuvimos elecciones generales, donde elegimos a 160 legisladores y a 340 alcaldes para el periodo 2020-2024, y en agosto elegimos en segunda vuelta el siguiente binomio presidencial. Eso es democracia, elegir libremente. Claro está que fue un proceso atípico, bajo una Ley Electoral y de Partidos Políticos reformada en 2016 que a todas luces necesita nuevas reformas pero sin las presiones externas del 2016. Vivimos en democracia y con libertad elegimos a las autoridades.

Sin embargo, hay que anotar la preocupación porque en el caso de las elecciones de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de salas de Apelaciones para el periodo 13 de octubre 2019 a 13 de octubre de 2024 no se cumplió con el mandato constitucional por un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad. La prolongación de los magistrados actuales, en mi opinión, es ilegal, y eso constituye una alteración al orden constitucional, por lo que es necesario de manera pronta corregir el proceso y así poder estar bajo lo que ordena la Constitución Política de la República de Guatemala.

La industria de la construcción es clave para el desarrollo del país. José Santiago Molina

Guatemala necesita avanzar. Los guatemaltecos necesitamos las condiciones para que la población tenga ingresos suficientes para vivir dignamente. Mientras más se formalice el empleo, mejor para todos. No se vale que unos pocos logren que la CC haga retroceder en lo avanzado en materia laboral con la oportunidad de que se pueda tener la alternativa del trabajo a tiempo parcial. Muchos estudiantes universitarios necesitan esa oportunidad de trabajar solo unas horas al día porque su prioridad es estudiar. Hay otras personas que les enmarca bien la oportunidad de poder trabajar formalmente de manera parcial. Tampoco se vale que la CC “ordene” cerrar inversiones tan importantes como las del giro de generación de energía, que no solo es limpia sino también sostenible y ayuda a reducir el costo de la energía para todos. Al revisar varias sentencias de la CC en los últimos tres años intuyo una agenda política opuesta al desarrollo. No nos permite avanzar.

Es importante resaltar lo positivo. La industria de la construcción es clave para el desarrollo del país. En medios de comunicación hemos podido ver que en la ciudad de Guatemala hay en construcción más de 150 edificios y que las licencias de construcción han mejorado los tiempos en obtenerse, por la simplificación de los procesos, tanto de instituciones del Ejecutivo como de la Municipalidad de Guatemala. Eso dinamiza la economía. Es notorio. También es notoria la obra que está haciendo el gobierno municipal en pasos a desnivel, como un ejemplo. Eso agiliza el movimiento vehicular, pero también dinamiza la economía. Diferente es lo que está sucediendo en México en la industria de la construcción, que según un artículo que leí de AristeguiNoticias —24 octubre—, con datos del retroceso en la inversión en construcción de los últimos 14 meses, producto de la desconfianza que envía el gobierno populista actual. Los gobiernos deben enviar mensajes de confianza a la ciudadanía para que se dé la inversión y desarrollo.

El presidente electo y el vicepresidente electo viajaron la semana pasada a Taiwán y a Estados Unidos, respectivamente. Lo que percibo de las notas que leí es que ambos están llamando a la confianza en Guatemala, están llamando a la colaboración de los gobiernos amigos y a los inversionistas a fijarse en Guatemala. Eso es sumamente positivo. Veo muy buenas señales del binomio electo y de los ministros designados en lo que han estado trabajando para el desarrollo del país.

Necesitamos un país donde se trabaje fuertemente contra la desnutrición crónica, donde se invierta en salud y en educación adecuadamente, y donde aspiremos a eliminar la pobreza y construyamos riqueza.