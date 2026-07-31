Catalejo

Guatemala puede usar sus intereses geopolíticos

Hay numerosos campos en los cuales Guatemala puede obtener ventaja, pero la importancia de su posición geográfica sólo sobresale cuando analistas extranjeros lo indican.

El tema del interés de China continental, liderada por Xi Jinping, que ha atacado los servidores de la cancillería, no para destruirlas sino para permanecer dentro de ellas y así conocer toda información de las relaciones con Taiwán. La cancillería ha guardado silencio, a causa de la confidencialidad de los temas diplomáticos. El actual canciller ha sido funcionario de este gobierno, el de Giammattei y la filtración china en la cancillería durante el ataque informático en 2022 del grupo ATT15. En abril de 2025, el Departamento de Defensa de Estados Unidos lo informó y calificó de “amenaza persistente avanzada” y “asunto de seguridad internacional”. El documento señala los nombres de los autores, con fotos, y la actitud de la cancillería podría afectar a Bernardo Arévalo, por tener a su cargo las relaciones exteriores guatemaltecas.

Un reporte foráneo analiza seriamente la situación geopolítica de Guatemala, EEUU, Taipéi y China Popular.

Hace poco recibí un video con la explicación realizada por el investigador Julián Bertone, cuyo programa China en Foco analiza las decisiones de Beijing respecto a Latinoamérica desde hace diez años. Su reporte señala el resultado de haber Guatemala rechazado la exigencia de romper relaciones con Taiwán. No se puede saber cuál información obtuvieron, pero no puede saberse porque la cancillería tiene un acuerdo de confidencialidad vigente hasta 2029. Pronto, en los puertos chinos comenzaron a aparecer trabas para el desembarque de productos agrícolas guatemaltecos. La posición de “una sola China” no tiene solidez porque equivaldría impedir la lengua española en el continente americano. El ciber-ataque no se olvidó, porque nunca se supo.

¿Qué le interesa a China? y ¿para qué? Obtener por medio de correos electrónicos, aparentemente legítimos, información variada de ministerios, embajadas e instituciones oficiales acerca de temas diplomáticos, políticos y de seguridad, no para pedir rescate sino guardada en espera de utilizarla a su tiempo. Estos datos se envían a servidores controlados por China, para crear una base de inteligencia útil para el Partido Comunista, el oficial. Pero también se interesan quienes pueden ser funcionarios afines al Partido Comunista de China. Conocer de proyectos, visitas oficiales borradores de documentos, agendas. Existe una oficina abierta en esta capital, para estimular actividades comerciales, con participación de numerosas empresas privadas muy importantes.

Según datos no oficiales, los carros chinos importados anualmente a Guatemala ya son los más numerosos, y debido al alto presupuesto disponible, se calcula en diez mil anuales la cifra de ciudadanos guatemaltecos invitados a visitar China Popular. Son personas influenciables y con posibilidades de impulsar las relaciones diplomáticas entre ambos países, claro está con el costo de retirarlas de Taiwán.

Un grupo de especial interés son los periodistas, quienes han sido invitados en grupos o individualmente. Sin exigirlo, logran artículos favorables, escritos sin presión alguna, pero al publicarse cumplen con la meta. Al analizar la situación actual, es fácil comprender los intereses geopolíticos de Guatemala, Taiwán, Estados Unidos y China Popular. En resumen:

Beijin quiere reducir los países relacionados con Taipéi. Este país, evitar el retiro de Guatemala, el país más importante entre sus aliados, y Estados Unidos quiere mantener o aumentar su influencia en Centroamérica. De ahí sale el interés por ciber-atacar nuestra cancillería. Arévalo provocó la ira de China Popular, al decidir mantenerlas sin cambios, pero súbitamente comenzaron las trabas para dificultar el ingreso de productos guatemaltecos a los puertos chinos. El Istmo ha sido convencido en base a dádivas, como un estadio de futbol a Costa Rica, una biblioteca a El Salvador. Hay numerosos campos en los cuales Guatemala puede obtener ventaja, pero la importancia de su posición geográfica sólo sobresale cuando analistas extranjeros lo indican.