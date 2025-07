catalejo

Guatemaltecos necesitamos conocer de los terremotos

Sismo, temblor terremoto, placa tectónica, y cómo actuar, deben ser parte

de la educación de los guatemaltecos.

Los terremotos están garantizados en el país, pero gran porcentaje de los guatemaltecos no conocemos cómo actuar debidamente cuando estos ocurren. Estamos en un territorio donde convergen tres de las placas tectónicas del planeta, y a esto se debe parte de la belleza natural de los volcanes. Estos no siempre originan los sismos fuertes, pero sí causan temblores de poca intensidad. El martes, lo ocurrido todo el día es un recordatorio de destrucción de viviendas, derrumbe de laderas de cerros, paso imposible en los caminos, puentes inservibles. No fue temblor, sino varios sismos o terremotos acompañados de réplicas (menos intensos) y son advertencias del planeta para estar preparados, sobre todo psicológicamente, y esto incluye conocer términos relacionados.

Sismo, temblor terremoto, placa tectónica, y cómo actuar, deben ser parte

de la educación de los guatemaltecos.

Entre ellos: Placas tectónicas, áreas enormes de la corteza del planeta que encajan con la orilla de la tierra, con movimientos muy lentos, choques y deslizamientos, lo cual provoca la formación de volcanes y montañas. Guatemala tiene tres: a) placa Caribe, en el centro, fronteriza con b) Cocos, al sur, y c) norteamericana. La placa Caribe, al extenderse hacia el Oriente, también contiene las islas del mar Caribe (Cuba, Puerto Rico, la Dominicana y termina frente a Venezuela). Es un gigantesco rompecabezas. Subducción: cuando una placa se mete debajo de otra al rozar entre sí. La del Pacífico ocupa la mitad del planeta y sus fronteras crean el cinturón de fuego, donde está la mayoría de volcanes activos de la Tierra. Oscilación: sismo con movimiento de balanceo de hamaca. Trepidación: se mueve de arriba hacia abajo. Algunos mezclan los dos.

Otros términos son Epicentro: punto de la superficie del planeta donde se proyecta el hipocentro, en la profundidad. Un terremoto grado 6 a mucha profundidad (ej. 25 kilómetros) es menos dañino a uno poco profundo, como el de 1976. Aunque los inviernos con sus inundaciones causan más daños frecuentes por ser anuales, los terremotos tienen en la mente de los guatemaltecos el primer lugar de peligros naturales, porque son pocos pero pueden provocar enormes tragedias: el de 1976 fue de 7.5 de magnitud, a cinco km de profundidad, duró 33 segundos y causó 23 mil muertos, 76 mil heridos y un millón y medio de damnificados en una población de 6.3 millones fue afectado casi el 23% de la población. Hoy, uno similar mataría a 70 mil personas.

Más palabras relacionadas: Intensidad: fuerza con que se siente un sismo en un lugar. Magnitud: energía liberada. Un terremoto de 6 es 30 veces más potente que uno de 5, y uno de 7 es 900 veces más potente, porque se mide por logaritmos. Los términos temblor y terremoto son técnicamente socioeconómicos, por los daños causados. Debe haber educación en las escuelas, simulacros en edificios. Saber cómo reaccionar y qué NO hacer. Urge revisar construcciones, carreteras, puentes incluyendo los edificios altos actuales cuando fueron construidos con técnicas pasadas. Un científico experto sugiere: clavar a las paredes las libreras y estanterías, pues al caer al suelo pueden llenarlo de chayes peligrosos para pies descalzos, y tener un plan de acción para cuando ocurran sismos.

No es posible saber si habrá más sismos y cómo serán. En el 76, el grande fue el 4 de febrero y fue de 7.5 durante 33 segundos, pero otro similar dos días después terminó de derrumbar casas afectadas, sobre todo de adobe. Los peligros son distintos si ocurren de día o de noche, pero se necesita tener cerca linternas, zapatos, batas, primeros auxilios y sobre todo mantener la calma. Son necesarias informaciones constantes de cada de cada sismo y de un mapa donde estén marcados los epicentros por semana o mes, para mantener la conciencia de nuestra realidad. Ayer ya habían ocurrido 425 sismos, 25 sensibles. Desde hace algunos meses, los movimientos sensibles han aumentado. La información debe estar expresada con lenguaje y dibujos entendibles para todos.