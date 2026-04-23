Desde Ginebra

Hacia dónde se dirige el comercio multilateral

En los últimos años, el multilateralismo comercial ha sido desafiado por el resurgimiento del proteccionismo.

El comercio multilateral, pilar del orden económico global, donde el sistema basado en reglas está siendo erosionado por tensiones geopolíticas, desigualdades estructurales y crisis sistémicas. La pregunta no es solo hacia dónde va el comercio multilateral, sino si podrá sobrevivir en un mundo donde el unilateralismo y los bloques económicos fragmentados ganan terreno.

La pandemia de covid-19 reveló la fragilidad de las cadenas de suministro internacionales.

En los últimos años, el multilateralismo comercial ha sido desafiado por el resurgimiento del proteccionismo. Datos de la OMC indican que, desde 2018, las medidas restrictivas al comercio han aumentado un 27%, lideradas por miembros desarrollados, y además, para más entorpecimiento, se han paralizado las diferencias de la OMC, al bloquear la designación de jueces. Este estancamiento no solo debilita la capacidad de resolver conflictos comerciales, sino que también envía un mensaje claro: las grandes economías priorizan sus intereses nacionales sobre las normas colectivas.

La pandemia de covid-19 reveló la fragilidad de las cadenas de suministro internacionales, con interrupciones que redujeron el comercio mundial en un 5.3% en 2020, según la Unctad. Aunque hubo una recuperación parcial, las tensiones inflacionarias, los conflictos armados y la volatilidad energética han generado un entorno donde los países en desarrollo enfrentan costos desproporcionados. En Guatemala, por ejemplo, el alza en los precios de insumos agrícolas ha afectado a pequeños productores, quienes no tienen acceso a subsidios comparables a los de naciones industrializadas. La OMC, en teoría, debería abordar estas asimetrías mediante acuerdos como el de Agricultura, pero las negociaciones llevan décadas estancadas, evidenciando una falta de voluntad política entre los miembros clave.

Otro desafío crítico es la transición hacia una economía digital y verde. La OMC ha intentado modernizarse con iniciativas sobre comercio electrónico y sostenibilidad ambiental, pero los avances son lentos y desiguales. Según un informe del Banco Mundial, los países en desarrollo, que representan el 70% de los miembros de la OMC, carecen de infraestructura para competir en el comercio digital, lo que amplía la brecha con las economías avanzadas. En Guatemala, donde menos del 30% de las pequeñas empresas tienen presencia digital, según la Cámara de Comercio Internacional, esta exclusión limita nuestro potencial exportador. Asimismo, las políticas de “comercio verde” exigen inversiones que muchos productores locales no pueden costear, corriendo el riesgo de ser marginados por estándares ambientales impuestos desde el Norte.

Entonces, ¿hacia dónde va el comercio multilateral? En mi análisis, hay dos caminos posibles. El primero es la fragmentación continua, donde acuerdos bilaterales y regionales reemplazan al sistema multilateral, beneficiando a los más fuertes y dejando a países como Guatemala en una posición de dependencia. El segundo, más deseable pero improbable sin reformas profundas, es un multilateralismo renovado, inclusivo y adaptado a los desafíos del siglo XXI. Esto requeriría reactivar el Órgano de Solución de Diferencias, priorizar la transferencia tecnológica y establecer mecanismos que equilibren las cargas de la transición ecológica.

Para Guatemala, la respuesta no puede ser pasiva. Debemos fortalecer alianzas con otros países de América Latina en distintos foros y abogar por reglas que corrijan las asimetrías históricas. Como he argumentado en ocasiones anteriores, el comercio multilateral no es un lujo, sino una necesidad para nuestra supervivencia económica. Sin un sistema que priorice la justicia y la equidad, el futuro del comercio global será un reflejo de las mismas desigualdades que pretendía superar. La pregunta final no es solo hacia dónde va el sistema, sino si estamos dispuestos a luchar por un lugar justo dentro del Sistema Multilateral de Comercio.