Al grano

Hacia un nuevo régimen de las instituciones de justicia

La calidad de un sistema democrático se mide, en gran medida, por la firmeza con que sus instituciones de justicia garantizan la independencia, la imparcialidad y la certeza en la administración de la ley. Sin embargo, en muchas naciones, incluyendo la nuestra, el régimen actual que regula las instituciones judiciales, los fiscales y los defensores públicos, presenta graves deficiencias. Estas deficiencias generan inestabilidad en la función jurisdiccional, afectan la confianza ciudadana y abren la puerta a influencias políticas y de grupos de interés en los procesos de nominación, selección y desarrollo profesional de estos funcionarios clave.

Ninguna reforma de la justicia es factible sin la honda convicción y compromiso de las élites.

La situación actual evidencia que la elección y postulación de jueces, fiscales y defensores, está excesivamente marcada por criterios políticos y grupales, en lugar de enfocarse en la meritocracia, la ética y la profesionalización. Esto, a su vez, debilita el principio de independencia de las instituciones, perpetúa la inseguridad jurídica y fomenta la desconfianza en la justicia. Por supuesto, hay excepciones, pero son eso: excepciones.

Por ello, es necesario transitar hacia un modelo que integre la plena profesionalización y estabilidad de los funcionarios de justicia, en línea con las mejores prácticas internacionales. La idea central es que quienes ingresen a estas carreras lo hagan mediante concursos abiertos, transparentes y meritocráticos, y puedan ejercer sus funciones en un marco de inamovilidad, siempre que actúen dentro de la ley y los principios éticos. Bajo este esquema, los jueces, fiscales y defensores públicos gozarían de protección frente a presiones externas, con condiciones de carrera claras, condiciones financieras estables y garantías para su desarrollo profesional y jubilación.

Implementar esta transformación requiere de un proceso complejo, coordinado y participativo. Una estrategia posible consiste en que el Jefe del Estado conforme una comisión de expertos en áreas clave: derecho constitucional, derecho procesal, administración pública, derechos humanos y reformas del sistema de justicia. La primera tarea de esta comisión sería elaborar uno o más anteproyectos de reforma constitucional y legal que reflejen estos principios y objetivos. Estos anteproyectos deben ser técnicamente sólidos, jurídicamente viables y socialmente aceptados, por lo que su discusión y perfeccionamiento deben hacerse en un proceso abierto y participativo.

Una vez elaborados, estos anteproyectos deberían ser sometidos a la consideración de la ciudadanía y de los distintos sectores políticos, sociales y profesionales, principalmente las universidades, centros de estudio, gremios profesionales y organizaciones sociales. Recabadas las observaciones, una segunda comisión, especializada en la revisión y síntesis, elaboraría un documento de referencia que ordene las sugerencias según su importancia y coherencia con los principios constitucionales.

Con base en este documento, la comisión que diseñó los anteproyectos ajustaría las propuestas, cuidando de no sacrificar los pilares de independencia, estabilidad y profesionalización. Finalmente, una tercera comisión, conformada por expertos nacionales e internacionales con experiencia en procesos de transición, elaboraría una “hoja de ruta”. Este plan detallado orientaría la aprobación por el Congreso y ratificación por la ciudadanía de las reformas constitucionales y legales, asegurando que la transición se realice de manera ordenada, eficiente y sin desestabilizar las instituciones.

Todo este proceso requiere, por supuesto, de un compromiso firme de las élites del país —políticas, académicas, sociales y económicas— para entender que el cambio es urgente y que una justicia fuerte y autónoma es la base de la democracia moderna. Este esfuerzo, además, deberá incidir en otras reformas estructurales, como las del régimen electoral, los partidos políticos y el servicio civil, que son esenciales para consolidar un sistema democrático estable y transparente.

ESCRITO POR:

Eduardo Mayora

Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la UFM; LLM por la Georgetown University. Abogado. Ha sido profesor universitario en Guatemala y en el extranjero, y periodista de opinión.

