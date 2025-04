Desarrollo de país

Hagamos grande a Guatemala

¿Qué es lo que verdaderamente hay que hacer para hacer grande a Guatemala?

El Lunes Santo, el presidente de El Salvador visitó al presidente de los Estados Unidos de América en su residencia y lugar de trabajo, la Casa Blanca, en la capital de la nación. En la reunión en la Oficina Oval con los medios de comunicación presentes, el presidente Bukele le dijo al presidente Trump, en muy buen inglés, que, en la reciente historia de El Salvador, de haber sido una de las naciones más peligrosas del mundo pasar a ser quizá la más segura del hemisferio occidental, necesitaron encarcelar a algunos para poder liberar a millones. Ese mensaje de seguridad ciudadana notablemente le gustó a Donald Trump. Nayib Bukele, el joven presidente de 43 años, ya en el segundo mandato, impresiona con su habilidad de comunicar, pero también impresiona la habilidad de su Oficina de Prensa con la velocidad y calidad que envían las notas.

Seguramente habrá que encarcelar a algunos para liberar a millones.

El Jueves Santo llegó a la Casa Blanca la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, otra joven política, la conservadora Georgia Meloni, quien es la primera mujer en ocupar el cargo. Ella, con mucha habilidad, trasladó a la opinión publica desde la Oficina Oval que su misión era ser una facilitadora para buscar una solución a los aranceles impuestos por los Estados Unidos a la Unión Europea y que, seguramente después de lograr un acuerdo, sería la promotora de “Let’s Make the West Great Again” (hagamos grande al hemisferio occidental otra vez) como apoyo al mensaje político de Trump de “Let’s Make America Great Again” (hagamos grande a los Estados Unidos otra vez).

¿Qué es lo que verdaderamente hay que hacer para hacer grande a Guatemala? Bukele inició con la transformación de la seguridad ciudadana porque era lo que más pedían los ciudadanos. En Guatemala eso es muy importante y seguramente se puede transformar si hay voluntad política y un equipo bien preparado para hacerlo. Eso debe ir muy bien acompañado de la eliminación de la corrupción en el sistema de justicia porque tristemente se escucha por muchos lados que con dinero logran arreglar muchos casos. Se necesita en el sistema de justicia por todos lados a gente decente, gente proba, gente ética, profesionales apolíticos que no sean cooptados por la clase política no apreciada. Seguramente habrá que encarcelar a algunos para liberar a millones

Pero también pasa por reformar leyes y hay tres, en mi opinión, que son fundamentales: 1) Ley Electoral y de Partidos Políticos, 2) Ley de Servicio Civil, 3) Ley para Inversiones de Alianzas Publico Privadas. Si no se modifica la Ley Electoral y de Partidos Políticos seguiremos teniendo a los mismos mal evaluados y se agregaran unos más. Si no promovemos la meritocracia en el servicio público, los buenos que hay no podrán apoyar en lograr una mejor Guatemala. Y si no hay inversión con la necesaria certeza jurídica, simplemente no habrá mucha más inversión y se dejaran ir oportunidades.

No podemos negar que, en lo económico, los años 70 fueron muy buenos (gobiernos militares) y que, durante el gobierno presidido por Álvaro Arzú Irigoyen, con Congreso y Municipalidad de Guatemala dominados por su partido político, fueron años que le devolvieron a Guatemala la ruta de oportunidad. Para poder hacer bien la gestión pública, se requiere de transparencia, eficiencia y el mejor talento humano.

Hay que hacerle una auditoría a todo el aparato estatal, porque lo que ha pasado desde el 14 de enero de 1986 es que ese aparato estatal ha crecido no por necesidad de talento humano, sino por favores políticos y eso lo ha hecho ineficiente, inoperante y corrupto en una buena parte de las dependencias. También se necesita reducir el tamaño del Congreso de la República (número de diputados, número de asesores y empleados) y que se modifique la forma de elegirlos.