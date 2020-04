Hay que buscar la manera de normalizar la sociedad

Las acertadas medidas de prevención del covid 19 que el Gobierno ha dispuesto han ayudado a tener resultados bajos de contagiados y fallecidos. Ayer reportaban 153 casos —3 fallecidos, 19 recuperados y 130 casos activos—. El indicador de muertes por cada millón de habitantes Guatemala destaca positivamente. Por lo que he leído en fuentes bien sustentadas, se debe ampliar el número de pruebas tempranas, lo cual se inició la semana pasada. Ayudará mucho a que no avance el virus, si hacemos caso a las instrucciones de prevención: lavar bien las manos y/o usar gel con frecuencia, usar mascarilla y guardar la distancia.

Ayudará mucho a que no avance el virus si hacemos caso a las instrucciones de prevención. José Santiago Molina

Hoy se cumplen 4 semanas de no asistir a las escuelas, colegios y universidades, de no tener transporte público urbano y extraurbano, de estar cerrados los centros comerciales, los restaurantes y los bares. Esas limitaciones llevan a falta de ingresos de muchos ciudadanos siendo los más afectados los de la economía informal, los dueños y empleados de negocios completamente cerrados y los limitados. En este corto periodo el Legislativo aprobó iniciativas de ley propuestas por el Ejecutivo —suman casi Q 20 mil millones de quetzales—. El decreto 13-2020 que aprueba los Q11 mil millones para apaliar la crisis económica provocada por la pandemia no ha tenido mayor cuestionamiento ni por montos, destinos, ni financiamiento —reservas internacionales del Banco de Guatemala equivalente al 10% de las reservas y al 2% del PIB de un año—. Los otros decretos si han tenido crítica diversa sobre todo porque no tienen como destino principal la solución de la crisis provocada por el coronavirus.

Debemos encontrar la manera de normalizar la sociedad entre lo sanitario, lo político y lo económico. Debe haber coordinación entre lo público y lo privado. Por el efecto que está teniendo la pandemia en los Estados Unidos seguramente las remesas familiares van a disminuir considerablemente ya que muchos han perdido el empleo y la reactivación económica tomará por lo menos dos trimestres. El precio del petróleo se empezó a caer en enero y se desplomó cuando Rusia y Arabia Saudita se salieron del acuerdo de producción. Ambos eventos hicieron que se desplomaran los mercados bursátiles y los precios de muchas materias primas. La semana pasada la OPEP y Rusia llegaron a un entendimiento de producción de petróleo que hará que los precios aumenten, lo cual hará que varios commodities aumenten de precio —azúcar, café, aceite vegetal, hule, etc.—. Para la economía guatemalteca eso es muy importante.

Guatemala entrará en una recesión económica y eso no es solucionable solo con los Q11 mil millones que son medidas de atención inmediata y estabilización —personas y pymes—. También hay que evaluar hacer lo siguiente: 1) Ahorros en los organismos de Estado. 2) Dejar a los ciudadanos en su libertad laboral, cuidando el cumplimiento de las medidas preventivas —mascarillas, distancia, lavado de manos—. 3) Abrir comercios, centros comerciales y restaurantes cuidando protocolos sanitarios. 4) Hay que ejecutar a la brevedad posible la obra pública presupuestada, para que ese dinero se inyecte a la economía —esos fondos deben ser fiscalizados y transparentados apropiadamente a la opinión pública—. 5) Se debe devolver el crédito fiscal a los exportadores ya que ese dinero se invertiría en algo productivo. 6) La SAT va a tener serios problemas de recaudación por la crisis por lo que hay que decretar una amnistía fiscal y desjudicializar los procesos politizados. 7) Simplificar la legislación tributaria: eliminar el ISO, evaluar “flat tax” para algunas actividades (2% o 3%), modificar esquema de devolución de crédito fiscal y simplificar ISR. 8) Formalizar al informal creando un impuesto único bajo de 1% de la venta para iniciar y darles acceso a la seguridad social.