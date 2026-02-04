Economía para todos

Historia Natural del Reino de Guatemala

Francisco Ximénez transcribió en idioma quiché y tradujo al español el Popol Vuh, en Chichicastenango, entre 1701 y 1703.

La Academia de Geografía e Historia de Guatemala, el 28 de enero de 2026, presentó el libro Historia natural del Reino de Guatemala. Reinterpretación ilustrada, siendo su editor y coautor Miguel F. Torres, publicación en dos tomos, profusamente ilustrada y con gran calidad.

Su propósito fundamental es poner en valor, ilustrar y reinterpretar a la luz de la ciencia contemporánea el extenso contenido naturalista del valioso libro Historia natural del Reino de Guatemala, que el andaluz fray Francisco Ximénez escribió en la casa parroquial de Sacapulas en 1722, y cuyo manuscrito original forma parte en la Academia, de la biblioteca Jorge Luján Muñoz desde 1932. En este año, el académico Julio Roberto Herrera Solís (quien fue su primer paleógrafo) depositó el valioso manuscrito en la entonces Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala.

El manuscrito se ha mantenido siempre custodiado en la caja fuerte, en muy buen estado. La institución gestionó su restauración, efectuada por profesionales altamente especializados en restauración de papel antiguo. Posteriormente, se tramitó su digitalización, la cual se llevó a cabo en 2022 con la valiosa colaboración de Cirma en La Antigua Guatemala. Ahora el manuscrito de la obra está disponible en formato digital, para quien desee estudiarlo, sin necesidad de tocar el original.

En cuanto al estudio de este manuscrito, en 1967, la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, su nombre inicial, publicó la paleografía de la Historia natural del Reino de Guatemala, en la publicación especial número 14. La paleografía es un proceso de lectura, transcripción e interpretación de una escritura histórica, para comprender su contenido y significado. Tres académicos estuvieron a cargo de dicha paleografía: Ernesto Chinchilla Aguilar escribió una “Advertencia” o análisis histórico inicial; Julio Roberto Herrera Solís, quien años antes había paleografiado el texto, heredado de su abuelo don Ignacio Solís, también escribió el prólogo; y, finalmente Francis, Gall cotejó la paleografía de Herrera con el manuscrito original, efectuó la edición y agregó notas explicativas.

El dominico fray Francisco Ximénez es un autor de enorme importancia en la historia literaria de Guatemala, debido a que a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII escribió múltiples libros, principalmente de historia, lingüística de los idiomas indígenas de Guatemala y guías prácticas para los sacerdotes encargados de la evangelización. De toral importancia es el haber transcrito en quiché y traducido al español el Popol Vuh, en Chichicastenango, entre 1701 y 1703.

Se logró reunir a un muy selecto grupo de 18 científicos guatemaltecos y tinerfeños (Tenerife), reconocidos por sus estudios y publicaciones, todos especialistas en sus campos de estudio en el ámbito de las ciencias naturales y sociales. Las ciencias naturales estudian la naturaleza, sus fenómenos y procesos, buscando comprender el funcionamiento del universo y el mundo que nos rodea. En la introducción a esta Historia natural del Reino de Guatemala se estudian con gran detalle las características de la obra y se presentan estudios recientes efectuados sobre el manuscrito original; además, se analiza la naturaleza americana y las expediciones naturalistas europeas en Mesoamérica del siglo XVI al siglo XIX. Una nueva biografía del autor basada en documentos antiguos y un extenso análisis filológico del manuscrito complementan perfectamente los conocimientos necesarios y dan al lector un completo contexto multidisciplinario, previo a llegar a la segunda parte, que es en sí la obra de fray Francisco Ximénez; consta de 13 títulos o capítulos de carácter naturalista.