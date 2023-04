Ideología, democracia y chatgpt

En la antesala de las elecciones generales 2023 he buscado información publicada por los candidatos en relación con sus propuestas de políticas públicas para enfrentar los problemas del país. He quedado un tanto desconcertado por la ausencia de esbozo general de principios, filosofía política, ideología o visión general sobre las ideas que animarían un plan de acción; su forma de entender la sociedad y aspiraciones para ella. En algunos casos, han publicado literalmente listas, a manera de “balas” de una presentación de Power Point, de medidas concretas o beneficios para grupos específicos, sin que quede claro cómo obedecen a una visión o principios generales.

Al resumir los programas de gobierno o propuestas electorales a las que he tenido acceso, terminé con lo que calificaría como un listado de ofertas que me di a la tarea de comparar. Sin embargo, desde el subconsciente, me insistía la noción de encontrar las grandes ideas detrás de las propuestas. La práctica política en un sistema democrático tiene que encontrar un balance entre la rigidez ideológica y políticas públicas concretas y alcanzables. Ideología o medidas concretas, por sí solas, son vacías, se necesitan una a otra.

Reflexionando sobre este acertijo, le pregunté a ChatGPT, la aplicación de inteligencia artificial, ¿Qué es ideología? Me respondió en segundos, en inglés, que luego traduje de manera instantánea con Google Traductor:

“La ideología se refiere a un conjunto de ideas o creencias sobre el mundo, la sociedad y la naturaleza humana que dan forma a la comprensión de un individuo o grupo sobre cómo son y deberían ser las cosas. Es un sistema de pensamiento que busca explicar y justificar el orden social, económico y político existente, o proponer una visión alternativa de la sociedad. Las ideologías pueden dar forma a las creencias de las personas sobre la moralidad, la justicia, la libertad, la igualdad y otros valores que sustentan su visión del mundo. También se pueden usar para justificar u oponerse a ciertas políticas, prácticas o instituciones, y para movilizar a las personas para el cambio político o social. Las ideologías pueden influir en la formación de la opinión pública, el discurso político y las decisiones políticas, y pueden tener efectos tanto positivos como negativos en las personas y las sociedades”.

La democracia como contienda de visiones o competencia de ofertas. Fritz Thomas

Usando las mismas aplicaciones, pedí el significado de democracia: “La democracia es un sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo, que lo ejerce directamente o a través de representantes elegidos por él. Es una forma de gobierno que se basa en el principio de igualdad política, donde cada ciudadano tiene la misma voz en el proceso de toma de decisiones del gobierno. En un sistema democrático, el gobierno es responsable ante el pueblo y es responsable de proteger sus derechos y promover su bienestar.

En un sistema democrático, las elecciones se llevan a cabo a intervalos regulares y los ciudadanos son libres de participar en el proceso político votando por el candidato de su elección. La democracia también se caracteriza por un sistema de frenos y contrapesos, en el que los poderes del gobierno se dividen entre diferentes poderes, como el legislativo, el ejecutivo y el judicial, para evitar que cualquiera de ellos se vuelva demasiado poderoso”.

El ejercicio democrático es una contienda de visiones de cómo es y debiera ser el mundo, o una competencia de ofertas de beneficios. La democracia puede ser seducida por satisfactores inmediatos. Entre las ofertas, es aconsejable no perder de vista qué principios hay detrás.