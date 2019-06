Inadmisible solicitud

La presencia de tropas extranjeras, sin importar su cantidad ni tampoco su papel en el país a donde llegan, solo se justifica cuando en un país pequeño ha ocurrido una tragedia natural y la llegada de ayuda es indispensable, o cuando hay alguna emergencia de tipo militar. Pero es imposible explicarlas cuando son solicitadas para solucionar problemas locales, aun cuando estos alcancen a otros países. Es una situación muy delicada, porque afecta el concepto de soberanía, y además se complica enormemente cuando este ha sido utilizado en otras ocasiones por causas distintas u opuestas a la razón esgrimida para solicitar esa controversial ayuda.

Dentro de la miríada de acciones equivocadas del gobierno actual sobresale la carta enviada por el congresista estadounidense Vicente González a Donald Trump para pedir el envío de personal militar de ese país a Guatemala, para ayudar a combatir el narcotráfico, argumentando la venia del presidente Jimmy Morales. Aún no ha sido respondida, pero a mi juicio será aceptada porque con eso se admite ya oficialmente y sin tapujos la incapacidad de las autoridades nacionales para mitigar este serio problema, mucho menos solucionarlo, debido a la gran participación en el narcotráfico de autoridades guatemaltecas de todo nivel, así como otras razones muy largas y complicadas para enumerar en este artículo.

Sigue la incertidumbre ciudadana al no tener seguro cuántos candidatos participarán dentro de diez días. Mario Antonio Sandoval

En todo caso se debió haber pedido de manera conjunta con el resto del Triángulo Norte, pero para eso es necesario tener cancillería, inexistente de hecho ahora. Los conocedores de diplomacia sonríen o se enojan: solo falta gestionar visas para esos soldados… Estados Unidos puede ayudar de manera más eficiente usando su influencia para arrancar las razones de la emigración indocumentada. Con levantar muros no se logra. La gente se va huyendo de la violencia, de la pobreza y del desempleo. Tampoco tendrá éxito si su objetivo es escabullirse de futuras acciones legales en fechas posteriores al 14 de enero a las 14. En suma: otra prueba de incapacidad gubernativa guatemalteca.

Incertidumbre sigue

La principal razón de quienes ya no desean votar es la incertidumbre de cuántos serán los candidatos presidenciales autorizados. La salida de las aspirantes Thelma Aldana y Zury Ríos afianzó entre sus seguidores la idea de ilegalidades en su contra, aunque no haya sido así. A mi juicio, ninguna podía participar, pero ello no quita reconocer el efecto negativo entre quienes piensan distinto. Ayer ocurrieron dos nuevas acciones del Tribunal Supremo Electoral contra otros dos participantes, Mauricio Radford y Edwin Escobar, en dos casos distintos pero similares en el resultado de aumentar la mencionada incertidumbre, con ello disminuir la participación y beneficiar así a Sandra Torres.

El TSE sorprendió además con un cambio: los votos nulos solo serán tomados en cuenta si son la mayoría. De lo contrario, no existen. Eso también beneficia a los aspirantes conocidos: Torres y Giammattei. En el caso de Radford, su participación era realmente anecdótica, sin ninguna posibilidad. Pero el asunto es distinto con Edwin Escobar, quien si bien no tiene posibilidades sólidas, sí le es posible llegar a un segundo lugar, participar por eso en la segunda vuelta y con ello convertirse en el presidente, como resultado del masivo antivoto de Sandra Torres: si es igual al logrado en la elección anterior, supera al millón de ciudadanos en su contra.

Escobar afirmó ayer tener una candidatura firme, lo cual es lógico y esperable. Pero es cuestión de interpretaciones de las autoridades, y afirma sólo aceptar como última palabra una resolución desfavorable de la Corte de Constitucionalidad en la cual se le ordene al TSE eliminarlo de la papeleta. El peor enemigo lo tiene en los días faltantes: la impresión de las papeletas debe hacerse ya, porque el tiempo para clasificarlas y repartirlas es mayor al de imprimirlas. La lógica derivada de las actuaciones anteriores de la CC y el TSE permite asegurar el fin de la participación de Escobar en las elecciones. Su error de aparecer con Jimmy Morales y Álvaro Arzú en una foto le disminuyó simpatizantes.