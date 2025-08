Catalejo

Infamias contra Zamora ya cumplieron tres años

Jose Rubén Zamora ha sufrido por tres años infamias legales malintencionadas y burdas, venganzas. De todo.

Jose Rubén Zamora llegó el viernes pasado a mil días de prisión “preventiva” superior a la de muchas sentencias emanadas de un sistema jurídico inoperante por miles de causas. La verdadera razón es fácil de entender: la venganza de un político con las características de personalidad donde esta actitud humana es común cuando se despierta la ira. El asunto comenzó con un sicario intelectual cuyo fin era asesinar al fallecido elPeriódico, trampa en la cual la víctima cayó increíblemente y hacer lo mismo en el campo profesional con los colaboradores. No acató las sugerencias de salir del país y, de pronto, un numeroso grupo de policías llegaron a capturarlo con fuerza en su casa en la zona 12.

El sicariato antiperiodístico se manifestó además en dos personajes nefastos: la Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, con un inexistente “doctorado en Derecho”, y el Fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, petenero convertido en un fiel cumplidor de las órdenes de la señora. Estas emanan de Giammattei y su amigo Miguel Martínez, afectado con las investigaciones sobre oficialmente supuestos actos de corrupción propias y de familiares. Ambos, por sus acciones, han sido impedidos de viajar a numerosos países, entre ellos europeos y Estados Unidos. Por alguna razón, de ambos, él ha desaparecido de las noticias emanadas del MP desde hace un par de meses. Pero la burla a la ley es el factor más importante de causar tortura emocional.

Zamora fue a juicio en tres juzgados, por tres acusaciones. Fue liberado de una y estuvo en arresto domiciliario cinco meses, de octubre del 2024 a marzo de este año, por lo cual regresó a prisión, aunque no en las condiciones inhumanas y bartolinescas de antes. Y allí está, sin duda esperando la llegada del 17 de mayo del año entrante, cuando abandonará el cargo y se quedará en Guatemala, convertida en su calabozo. Sin embargo, será considerada siempre como uno de los factores de los ataques a la prensa independiente y al uso del sistema jurídico o más bien sus ruinas por los bombardeos dirigidos contra su prestigio. En otros países, como Estados Unidos y Argentina, hoy el arma es la demanda exagerada, para doblegar la libertad de expresión.

Lo más importante de entender es la clara característica no jurídica del caso, y no solo eso: antijurídica (contra la ley) o a-jurídica (sin ley). Una ley en estas circunstancias similares las de toda dictadura, deja de serlo. Pierde su calidad, especialmente cuando no funciona a todos los niveles, incluyendo los máximos, con lo cual no solo se pierden la confianza y la esperanza a causa de ser un remedo, una burla. Es importante señalar la separación entre los juicios y la aplicación de las leyes, y las personas víctimas. Todo ciudadano merece un juicio justo, independiente de sus cualidades personales y por eso hasta los delincuentes merecen una justicia digna. Alegrarse por odios personales por un castigo injusto a alguien traslada la indignidad a quien lo hace.

Jose Rubén Zamora ha visto desde las rejas salir a 36 lunas. Se nota el paso de los años en la salud, tanto físicos como psicológicos. Es admirable la calma de sus declaraciones y su amargamente triste sonrisa. No es la única víctima del tipo de sistema, pero a pesar de todo y de la saña contra él, mucha gente lo admira por su estoicismo. Yo en realidad me incluyo en ellos y me doy cuenta una vez más de la incapacidad e ingratitud de la mayoría para entender por qué un periodismo independiente es tan necesario y al mismo tiempo los politiqueros con tendencias o abiertamente totalitarios y dictatoriales lo atacan de esa forma despiadada, aunque se declaren a sí mismos como defensores de la libertad.