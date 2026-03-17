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Iniciativa 6392: decidir si Guatemala protege su futuro

Seguirá la indiferencia política o se privilegiarán los bosques como visión de país.

Cada año Guatemala pierde miles de hectáreas de bosque. La expansión agrícola desordenada, los incendios forestales, la tala ilegal y la pobreza rural siguen presionando los ecosistemas del país. En muchas regiones, el bosque se convierte en la última alternativa económica para comunidades que no encuentran otra forma de subsistencia. El bosque representa una paradoja. A su alrededor existen árboles, agua y biodiversidad, pero también pobreza, migración y escasas oportunidades económicas. Para muchas familias campesinas la decisión suele ser difícil: conservar el bosque o transformarlo en tierra agrícola para sobrevivir.

La aprobación de la iniciativa 6392 es una decisión que revela si Guatemala quiere proteger sus bosques y fortalecer su desarrollo rural o continuar perdiendo oportunidades estratégicas.

Frente a esta realidad, los incentivos forestales han sido una de las pocas políticas públicas que han demostrado resultados concretos. Programas como Pinpep han permitido que miles de pequeños productores reciban apoyo económico para conservar bosques, reforestar áreas degradadas y desarrollar sistemas agroforestales. En lugar de destruir el bosque para sobrevivir, muchas comunidades han encontrado en él una fuente de ingresos.

En ese contexto se discute actualmente la iniciativa 6392 en el Congreso de la República. Esta propuesta busca reformar la Ley de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra (Pinpep) con el objetivo de fortalecer el sistema de incentivos y adaptarlo a las nuevas necesidades del sector forestal.

Entre los cambios planteados se incluye fortalecer el financiamiento del programa, asignando recursos que podrían alcanzar al menos el 2% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado y aumentando el apoyo institucional al Instituto Nacional de Bosques (Inab). Estas reformas buscan garantizar mayor estabilidad para los proyectos forestales y brindar seguridad a los pequeños propietarios que apuestan por el manejo sostenible del bosque. En la actualidad cada propietario recibe incentivos por proteger el bosque durante 10 años, la ley permitirá renovar el período, lo que incentivará mantener los bosques.

Pero la importancia de esta iniciativa va mucho más allá de la legislación forestal. En un país donde gran parte de la pobreza se concentra en el área rural, los incentivos forestales pueden convertirse en una herramienta poderosa de desarrollo territorial. Los proyectos forestales generan empleo local, promueven cadenas productivas vinculadas a la madera y los sistemas agroforestales, y crean oportunidades económicas donde pocas alternativas existen.

Además, los bosques cumplen funciones esenciales para la seguridad ambiental del país. Regulan el ciclo del agua, protegen la biodiversidad, reducen la erosión del suelo y contribuyen a la mitigación del cambio climático. En un país vulnerable a sequías, tormentas e inundaciones, la protección de los bosques no es únicamente un tema ambiental: es una política estratégica de seguridad nacional.

Sin embargo, Guatemala tiene una larga historia de buenas leyes que fracasan por falta de implementación. Por eso el verdadero desafío no termina con aprobar la iniciativa 6392. El reto será garantizar transparencia, pagos oportunos y una institucionalidad capaz de administrar los incentivos sin distorsiones políticas ni burocráticas. El país necesita políticas públicas que miren más allá de los ciclos electorales. La conservación de los bosques y el desarrollo rural requieren visión de largo plazo.

La iniciativa 6392 representa una oportunidad para fortalecer una política que ha demostrado resultados. Pero también es una prueba para la clase política guatemalteca. La decisión es simple: o se fortalece el sistema de incentivos forestales y se apuesta por el desarrollo sostenible, o se continúa observando cómo los bosques desaparecen mientras el país pierde, silenciosamente, una de sus mayores riquezas. La verdadera riqueza de un país no se mide únicamente por lo que explota de la naturaleza, sino por su capacidad de conservarla y transformarla en bienestar para su gente. Y en Guatemala, proteger los bosques puede ser también una forma inteligente de proteger el futuro. Reformar la ley Probosque también es urgente.