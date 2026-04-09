Liberal sin neo

Inversión y productividad

Indispensables, obviamente urgentes y creativamente desatendidos

Funcionarios públicos y las organizaciones políticas están más enfocados en ocupar instituciones y copar puestos que en formular ideas para el progreso. Comisiones de postulación, cortes, el MP, el Congreso, la Usac, calmar las periódicas amenazas de sindicatos de empleados públicos y crear nuevas capas burocráticas y obstáculos a la actividad productiva, son el tipo de quehacer que consume la atención. La varita mágica, se cree, es más presupuesto y regulación. La única vara que funciona es más inversión y productividad.

La varita mágica, se cree, es más presupuesto y regulación.

La ruta del progreso de una sociedad, elevar el nivel de vida de muchas más personas, está directamente relacionado a la inversión y la productividad. Puede parecer contraintuitiva la afirmación del economista Carl Menger (1840-1921) con referencia al capital; “mayores recompensas al ahorro resultan únicamente si se adoptan métodos de producción que consuman más tiempo”. Parece contradecir la idea que mayor productividad equivale a producir “más rápido”. Sin embargo, la afirmación de Menger es correcta. Solo se puede invertir lo que se ha producido y no consumido, los ahorros y ganancias de personas y empresas. La mayor recompensa al ahorro se entiende como su rentabilidad o productividad, su capacidad de producir algo más valioso que el valor de los recursos empleados para producirlo.

Se ofrecen dos ejemplos para ilustrar el concepto de Menger. Suponga que una persona quiere llevar sus mercancías a Quetzaltenango y no posee otro medio más que caminar; le tomará al menos 10 días y es poco lo que podría cargar. Si hay una buena carretera asfaltada y cuenta con vehículo, puede llevar más carga y le tomará unas pocas horas llegar a Xela. Pero la existencia de la carretera y el vehículo significa que se ha consumido mucho tiempo y recursos para producirlos, previo al trayecto, incluyendo la extracción de minerales y fabricación de las herramientas y maquinaria; hay una enorme cantidad de preparación previa, inversión con recompensa distante en el tiempo. Se han empleado enormes cantidades de capital, horas de trabajo y mucho tiempo; el resultado de esa preparación previa es la reducción del costo y tiempo para transportar más carga al destino.

Suponga que una persona inventa una bebida deliciosa y decide comercializar su producto. Cocina la bebida en una enorme olla y consigue un empleado que llena botellas usando una cubeta y un embudo. Su bebida gusta a los consumidores, por lo que emplea a más personas con cubetas y embudos. Sería mucho más productivo si empleara métodos que consumen más tiempo; por ejemplo, una máquina dosificadora y embotelladora, que ha tomado tiempo, trabajo y capital para producir. Consumirá bastante tiempo antes de llenar la primera botella, inversión y preparación previa, pero de allí en adelante podrá producir muchas más en menos tiempo a menor costo por unidad. Requiere capital y capacitación, es decir, inversión en personas, preparación previa.

El concepto de Menger y ejemplos alegóricos se ofrecen para llamar la atención a problemas sociales endémicos al país que podrían ser objeto de mejoras sustanciales con políticas acertadas; la incapacidad para construir y mantener infraestructura, el sistema disfuncional de educación pública y las pobres condiciones e incentivos para la inversión de capital doméstico y extranjero. Ninguno de estos tres “ejes”, para usar la palabra que tanto se gusta pronunciar en discursos y planes, es prioridad de políticas públicas. En conjunto con la seguridad y la certeza jurídica, son indispensables, obviamente urgentes y creativamente desatendidos.