Por la libertad

Irán: la lucha por la libertad

Pero la ciudadanía ya se ha hartado, y las protestas masivas podrían conducir a un gobierno más civilizado, libre y moderno.

Mientras en Latinoamérica se observan esperanzadores cambios positivos de los regímenes criminales dictatoriales (Venezuela, Cuba y Nicaragua) hacia sistemas democráticos y libres, en Medio Oriente, específicamente en Irán, están ocurriendo protestas masivas contra el régimen islámico y represivo de Alí Jamenei. La gente común, especialmente los más jóvenes, clama por libertad y protesta contra las estrictas prohibiciones impuestas por un régimen teocrático y totalitario. Por el momento, se prevé que si este descontento continúa, podría haber un cambio interno, aunque violento, si las fuerzas militares que defienden a Jamenei se rebelan. A la fecha, más de dos mil personas han muerto debido a la brutal represión del gobierno iraní. Sin embargo, también Estados Unidos e Israel podrían intervenir si las represiones siguen siendo violentas contra quienes demandan libertad y un cambio de régimen.

Es una pésima combinación la fusión del gobierno con la religión; ambos deberían estar separados.

La gente desea recuperar sus más básicas libertades. Exige libertad de expresión, ya que hasta ahora nadie puede criticar al líder supremo, a la religión oficial ni al gobierno. Asimismo, no existen libertades civiles ni de asociación, ya que se han prohibido los partidos políticos que muestran una tendencia contraria a la ideología del gobierno actual. La libertad religiosa no existe; ningún musulmán puede convertirse al cristianismo ni a otras religiones. Tampoco hay libertad para expresar artísticamente sus protestas. La cultura, la música, el cine y las artes visuales que se permiten son las que están alineadas con la ideología del régimen. La censura es la norma; cualquier violación a cualquiera de estas libertades es fuertemente reprimida, incluso con la muerte. Alí Jamenei, el líder supremo, ya ha declarado que las protestas serán severamente reprimidas porque “van contra Dios”.

En cuanto a las mujeres, enfrentan aún mayores restricciones que los hombres. Deben vestirse conforme al código islámico, que incluye el uso del hijab. Recientemente, se hizo famosa una foto de una mujer sin el hijab encendiendo un cigarrillo con la imagen de Jamenei. Son discriminadas en la educación, en los trabajos que pueden realizar y en los puestos que pueden ocupar. En el hogar, el hombre tiene derechos sobre el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos. También tienen limitaciones en el acceso a servicios de salud reproductiva y no pueden participar en deportes en competencias públicas, mucho menos internacionales, sin seguir las estrictas normas de vestimenta impuestas por el régimen.

Todas estas restricciones que coartan la libertad de los ciudadanos iraníes están llegando a su fin. La población desea recuperar sus libertades personales, que han sido suprimidas por el régimen actual. El gobierno justifica estas prohibiciones bajo la moral islámica y la protección de los valores de la República Islámica. Sin embargo, la forma en que se mantienen estas restricciones es a base de fuerza y terror.

Como en cualquier régimen incivilizado, el gobierno posee las armas y las usa indiscriminadamente contra quienes no obedecen sus mandatos. Es una pésima combinación la fusión del gobierno con la religión; ambos deberían estar separados. Pero la ciudadanía ya se ha hartado, y las protestas masivas podrían conducir a un gobierno más civilizado, libre y moderno. Si se logra un cambio interno, podría resultar más efectivo que si Estados Unidos e Israel intervienen, aunque es posible que lo hagan para evitar más muertes de los manifestantes. El régimen no tiene piedad al reprimir de las formas más violentas las manifestaciones, supuestamente actuando en nombre de Dios. Espero que el pueblo iraní logre liberarse de este nefasto régimen lo antes posible. ¡Viva la libertad!