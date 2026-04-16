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IUSI: ¿reformar o eliminar?

Una propiedad al lado de otra puede tener un valor muy diferente haciendo que un propietario pague mucho mientras el otro pague casi nada.

La comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de la República de Guatemala avaló una iniciativa de reforma al IUSI (impuesto único sobre inmuebles). El IUSI es un impuesto directo y progresivo que afecta la propiedad consistente en bienes inmuebles de las personas. Es progresivo, pues dependiendo del valor, la tasa va aumentando hasta llegar a un 9 por millar. Se grava tanto la tierra como la construcción. Se encargan de recaudarlo y utilizarlo principalmente las municipalidades.

El IUSI es injusto, arbitrario, afecta en especial a la clase media que adquiere su vivienda endeudándose a largo plazo.

La propuesta favorece a quienes poseen terrenos y casas. Se reduce la tasa máxima del impuesto del 9 por millar al 3 por millar. Se exonera del pago de este, de su casa principal de vivienda, a las personas mayores de 60 años. De igual manera, se exonera de este pago a quienes adquieran su vivienda principal a través de un préstamo y mientras estén pagando el mismo. La tasa menor incentivará una mayor formalidad en el pago de este impuesto. Se espera que se amplíe la base del pago, aunque esto tiene que ver más con la valuación de la propiedad.

Si bien, es un impuesto que genera ingresos a las municipalidades, especialmente las más urbanas y grandes, los ciudadanos lo consideran como uno de los impuestos más injustos que hay. Esto se debe a que existe mucha arbitrariedad en el valor con que se valúen las diferentes propiedades. Una propiedad al lado de otra puede tener un valor muy diferente, haciendo que un propietario pague mucho mientras el otro pague casi nada. Existe mucha disparidad en los avalúos, además de que no hay consistencia y están desactualizados. Si en un terreno se construye un edificio, cada apartamento adquiere el valor de venta o del préstamo para efecto del pago del impuesto mientras que los terrenos con casas antiguas pagan poco o casi nada en comparación con los nuevos aunque su valor se incremente en la realidad.

Por otro lado, se considera injusto el impuesto porque no está relacionado con los ingresos de las personas. Si el terreno que una persona posee se incrementa de valor, no necesariamente eso tiene relación con los ingresos corrientes que recibe mensualmente. Además, hay doble tributación, dado que la persona propietaria de un terreno o casa ya paga el ISR (impuesto sobre la renta) por sus ingresos y ha pagado IVA por sus compras.

Lo mejor sería eliminar el IUSI. Esto simplificaría enormemente el sistema tributario. Es verdad que este es un impuesto que existe en otros países y suele ser local, pero hay otras formas de ingresos de las municipalidades. Podría compensarse de los ingresos corrientes lo que reciben las municipalidades del país. El IUSI es injusto, arbitrario, afecta en especial a la clase media que adquiere su vivienda endeudándose a largo plazo. Además, no es justo tributar dos veces, dado que las personas ya pagaron impuestos y ahora tienen que pagar de nuevo. El IUSI es un impuesto directo al capital, lo cual desincentiva el ahorro y las inversiones, justo lo que se necesita para un mayor crecimiento económico.

Eliminar el IUSI simplificaría la recaudación del gobierno, que se concentraría en menos impuestos que son más eficientes y fáciles de recaudar. Eliminaría la arbitrariedad actual y esa percepción de injusticia que sienten quienes pagan más que sus vecinos. Permitiría que el sistema bancario funcione mejor con hipotecas cuyos valores son los de mercado y activaría una mayor inversión. Reduciría la enorme burocracia dedicada a la administración y cobro de este nefasto impuesto. Mientras más sencillo sea el sistema impositivo de un país, mayor será la recaudación y menor la evasión.