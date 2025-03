Economía para todos

Jorge Luján Muñoz

Historiador que investigó la historia de Guatemala, la geografía, economía, lo social, las artes.

El 6 de marzo de 2025 falleció el historiador Jorge Luján Muñoz. En esta oportunidad quiero referirme solo al tema de la historia económica de Guatemala, aspecto que él trató con profundidad, al igual que otras áreas en que se destacó, por ejemplo en la historia de Guatemala, la geografía, en lo social, las artes y otras áreas diversas.



Lo recuerdo desde la década de 1950 caminando en la tercera avenida y 14 calle por donde vivía. Llamaba la atención por su altura y su caminar con la espalda muy recta. No lo conocía personalmente entonces; me llevaba tres años de edad, estudiaba en el colegio La Preparatoria y yo en el Colegio de Infantes, que luego cambió de nombre por Liceo Guatemala.



Nuestra relación empezó porque fui invitado por el doctor Alberto Herrarte a preparar un artículo sobre la deuda externa de Guatemala en el siglo XIX, conocida como la “deuda inglesa”, y de esa cuenta Jorge Luján me proporcionó parte de la bibliografía impresa que se conocía en ese entonces. El artículo fue publicado en el tomo V de la Historia general de Guatemala.



Los seis volúmenes de la Historia general de Guatemala, publicados por la Asociación de Amigos del País y su Fundación para la Cultura, constituyen la obra magna de Jorge Luján. Logró, como director general de esta obra, obtener la colaboración de historiadores destacados tanto de Guatemala como de otros países, así como investigadores especializados en distintas áreas. En cada volumen incluyó un apartado de historia económica de Guatemala.



En 1960 ingresé en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, en la época en que había pocos libros de historia económica. Jorge Luján tuvo la iniciativa de publicar dos volúmenes que tituló Economía de Guatemala, 1750-1940. Antología de lecturas y materiales. Cubre el período de casi dos siglos.

La hoja de vida de Luján Muñoz puede verse en el Diccionario biográfico de académicos numerarios.



Otra obra en la que Jorge Luján es director y editor es Atlas histórico de Guatemala. Se encuentra en orden cronológico, con 400 páginas y numerosas fotos, grabados y mapas muy fáciles de comprender. Hace énfasis en la historia económica y en la geografía humana y su relación con la economía. El autor me invitó a una presentación pública del atlas en una conocida librería de Guatemala.



En otra ocasión me invitó a comentar la presentación del libro de su autoría La tragedia de la Embajada de España en Guatemala —31 de enero de 1980—. Él había sido embajador de nuestro país en España, después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas que se habían roto entre ambos países como consecuencia de aquel trágico suceso.



A su vez, yo también lo invité a presentar el libro de mi autoría titulado Empresas familiares de Guatemala. 50 casos en 200 años.



Luján Muñoz fue presidente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala en tres ocasiones. A mí me correspondió ingresar en dicha academia en 2010, con una investigación sobre la reforma bancaria de Guatemala de 1946. Jorge Luján me pidió en 2011 que escribiera el artículo que se tituló “Centenario del doctor Robert Triffin”, ponente de la reforma monetaria y bancaria de 1945-1946. Me había llamado la atención que me propusiera este tema, tan especializado, sobre un personaje que aportó mucho a la legislación monetaria y bancaria de Guatemala.



La hoja de vida completa del historiador Luján Muñoz puede verse en el Diccionario biográfico de académicos numerarios, edición conmemorativa del centenario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Jorge, descanse en paz.