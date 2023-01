Jóvenes: es su futuro el que se decide en junio

Jóvenes guatemaltecos: estoy seguro de que no les gusta la situación del país: hay falta de oportunidades educativas, laborales, hay alta inseguridad, faltan apoyos a sus emprendimientos, existe una gran necesidad de desarrollo. El panorama es complicado. El sistema está cooptado por los mismos politiqueros de siempre. Están seguros de que pueden seguir decidiendo por tu presente y por tu futuro, como lo han estado haciendo durante los últimos 37 años de democracia. Los malos resultados están a la vista. Escuelas sin escritorios. Aulas sin tecnología. La Universidad de San Carlos cooptada y aún cerrada. Carreteras vergonzosas. Carencias de servicios básicos en nuestros pueblos. Un sistema de salud deteriorado. Existe un abandono total a los temas de niñez y juventud, que son el futuro de Guatemala.

1 millón 800 mil votos jóvenes pueden marcar la diferencia y por eso a muchos politiqueros no les interesa que ustedes participen. Marcos Andrés Antil

Si eres un joven o una joven que tiene entre 18 y 22 años, estás en ese núcleo de población que abarca a casi un millón 800 mil guatemaltecos. Te cuento que con muchos menos votos de esa cifra han pasado a segunda vuelta aspirantes mediocres cuyos catastróficos resultados hemos vivido y que tú has sufrido a lo largo de tu niñez, adolescencia y ahora, joven ciudadanía. Pero hoy, tu generación representa una cantidad de votos que tiene el poder de acabar con esos sufrimientos y marcar una diferencia histórica, pero para ello necesitas actuar y dar el primer paso: empadronarte.

Jóvenes, tienen hasta el 25 de marzo del 2023 para registrarse y acudir a las urnas este año. No dejen para última hora esta cita con su propio porvenir. Jóvenes soñadores, jóvenes universitarios, jóvenes campesinos, jóvenes operarios industriales, jóvenes sin empleo o quizá jóvenes que están pensando en migrar: ejerzan su derecho de ciudadanos. ¿Qué esperan? No valen excusas como falta de tiempo, desinterés, desconfianza hacia el sistema o pensar que nada puede cambiar. Ninguna excusa sirve para dejar que los mismos politiqueros decidan por ti.

Este viernes 20 de enero se abre la convocatoria a elecciones y ustedes tendrán la oportunidad de participar en nombrar a las nuevas autoridades, en presidencia, congreso y alcaldías. Es el momento de sacar a relucir su espíritu crítico, su descontento y sobre todo: su fuerza transformadora.

Agarren las riendas de su vida y de su futuro. Crezcan y aduéñense de sus acciones y empujen una transformación positiva para Guatemala. Analicen, critiquen, rechacen las payasadas de personajes corruptos que ahora salen a fingir que quieren a la gente, abrazan niños, besan a nuestras abuelas y hacen falsas promesas a nuestra gente humilde. Así lo hizo el mal administrador que hoy está a un año de irse. No debe repetirse.

Jóvenes guatemaltecos, es lamentable lo que malos políticos han hecho con el país. Pero nada se arregla solo con quejarse: hay que despertarse a la realidad, discutir entre amigos y ver con ojo crítico para elegir y exigir. Tienen en sus manos la gran oportunidad de mejorar la democracia. La respuesta no está en el autoritarismo ni en el regreso de las dictaduras. Ustedes no vivieron los años de la guerra, pero sus padres y sus abuelos sí. Para esos años yo era un niño y puedo decirles que es una agonía terrible. No permitan que la polarización, el odio o la confrontación destruyan más a Guatemala.

Joven, tu generación es reconocida por rebelarse contra aquello que considera injusto, es reconocida por buscar la innovación y la transformación; entonces, ¿por qué quedarte a un lado? Quiebra el plan de estos politiqueros de siempre. Responsabilízate de tu presente y de tu futuro y de Guatemala. Tú eres protagonista. Tú puedes construir un nuevo país, el sueño guatemalteco se construye en equipo y con jóvenes. Hoy, a ustedes jóvenes guatemaltecos, Guatemala los necesita vivos y activos.