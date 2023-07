La actual crisis se debe al TSE y sus torpezas

La gravedad de la actual crisis, con sus tantas ramificaciones, me hace esta vez hacer una columna con frases breves en referencia a hechos ya conocidos por la población a través de las redes sociales.

Cuando hasta el partido oficial presenta pruebas de hechos anómalos, el mensaje de la ciudadanía es clarísimo. Mario Antonio Sandoval

• El TSE es el principal responsable, por su incapacidad y decisiones torpes y sospechosas antes, durante y después de las elecciones. Sus integrantes están obligados a renunciar en cuanto se termine la crisis.

• Un gobierno basado en ilegalidades tendrá como único efecto afianzar la desesperación popular, una de las peores consejeras en política.

• Arévalo ganó sobre todo porque a Mulet le costaron la victoria su error de haber cambiado de imagen. Ahora debe controlar a sus correligionarios para evitar errores de decisiones espontáneas.

• Arévalo debe pensar en la realidad: solo ganó dos alcaldías y 23 diputaciones. Sus promesas deben ser serenas porque en el Congreso tendrá enemigos numerosos y expertos en cualquier contubernio.

• Torres demostró ser el plan B de Giammatei, a quien ha apoyado con todo en el Congreso. Ahora se cambió y trata de aparecer como “la menos mala”, en vez de la peor en dos ocasiones.

• Torres demuestra su camaleonismo político y debe explicar por qué no constituye un clan de burócratas profesionales a sus cuatro hijos, hermano y mamá en cargos de elección y a un yerno de candidato.

• La CC de amparar la solicitud de doce partidos para revisar votos y lo remitió a la CSJ, ambas cooptadas. Estos incluyen al oficial Vamos y se aumenta la sospecha cuando el representante de ellos es un hijo de Baldizón, otro oficialista.

• Un riesgo inminente es la premura del tiempo. Con atrasos y argucias, se puede llegar al 20 de agosto sin realizar la segunda vuelta y repetir en el ejecutivo el caso de los tres años de ejercicio ilegal de la CSJ.

• La intromisión de iglesias evangélicas ya es innegable. Se conocen videos del líder de Ebenezer hace pocos años diciendo a gritos no estar de acuerdo, “no, no y no” con la mezcla de la iglesia en la política. Hoy pide el voto contra Arévalo y también arremete su hijo, pastor electo diputado oficialista.

• Tanto la Conferencia Episcopal como la Alianza Evangélica necesitan hablar de esto mescolanza político-religiosa. Votar por alguien o por otro no lo hace mejor o peor persona no hace a nadie mejor o peor cristiano, chiíta, etc.

• Se afianzan las dudas sobre el resultado de la alcaldía capitalina se afianzan. Creo pide revisión de actas, sin haberlo logrado. Mal suceso para el muy antiguo clan Arzú, otro de los más notorios, junto con los Rivera de Mixco, todos burócratas profesionales causantes, a mi juicio, de muchos males del país.

• Los netcenteros deben decidir el cese mentiras contra cualquiera. Quienes desean opinar vía redes sociales deben identificarse plenamente con foto y nombre. Se está jugando, como talvez nunca antes, el futuro del país.

• Las muestras de inconformidad ciudadana son más efectivas con el uso de mensajes vía redes sociales individuales, no con asistencia a manifestaciones por el riesgo de infiltrados violentos.

• Romper todos los límites, como se hizo, es verdaderamente jugar con fuego, además de irresponsable con el futuro del país.