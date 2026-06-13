La buena noticia

La compasión que se hace camino

Ante un pueblo cansado y abatido, ¿seremos parte del problema o parte de la respuesta?

El Evangelio de Mateo 9,36–10,8 comienza con una imagen inquietante: Jesús contempla a las multitudes y las ve “extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor”. No es una mirada superficial. Es la mirada de quien descubre el sufrimiento escondido detrás de los rostros, las estadísticas y los discursos. Es una mirada que desenmascara la realidad.

Jesús contempla a las multitudes y las ve “extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor”.

Si Jesús recorriera hoy Guatemala, difícilmente encontraría una imagen distinta. Los datos más recientes sobre la situación nacional describen un país exhausto. La mayoría de los ciudadanos considera que Guatemala va por un rumbo equivocado. El costo de la vida es ya la principal preocupación de los hogares. Casi la mitad de las familias reconoce haber enfrentado momentos en los que no tuvo dinero suficiente para comprar alimentos. La inseguridad continúa creciendo en la percepción colectiva y miles de personas siguen viendo en la migración la única salida posible para construir un futuro digno. No son simples indicadores. Son señales inequívocas de un pueblo herido.

Por eso, este Evangelio posee una fuerza profética extraordinaria. Jesús no se limita a sentir lástima. Identifica una causa: las ovejas están abandonadas porque quienes debían cuidarlas no han cumplido su misión. Detrás del cansancio del pueblo existe una crisis de liderazgo. Esta denuncia es actual.

Fracasan los liderazgos políticos cuando la lucha por cuotas de poder sustituye la búsqueda del bien común, los liderazgos económicos cuando la prosperidad de unos pocos convive con la angustia cotidiana de millones que apenas sobreviven, las instituciones públicas como la CC cuando la corrupción continúa apareciendo entre las principales preocupaciones nacionales, y los representantes populares cuando la ciudadanía los percibe cada vez más distantes de sus necesidades reales.

Pero el Evangelio también interpela a la Iglesia. Sería un error cómodo denunciar únicamente las responsabilidades ajenas. También nosotros debemos preguntarnos si escuchamos suficientemente el clamor de quienes sufren. Si nuestras comunidades están realmente cerca de los empobrecidos, de los migrantes, de las víctimas de la violencia, de los jóvenes sin oportunidades y de las familias que viven bajo la presión constante del encarecimiento de la vida. Una Iglesia que administra sacramentos, pero ignora el sufrimiento de su pueblo corre el riesgo de perder la capacidad de transparentar el rostro compasivo de Cristo.

La migración es quizás el síntoma más dramático de esta crisis. Cuando miles de personas desean abandonar su tierra porque no encuentran empleo, salarios dignos ni oportunidades, lo que está emigrando no es solamente la fuerza de trabajo. Es la esperanza. Cada joven que se va porque no ve futuro en su propio país constituye un severo juicio contra quienes tienen la responsabilidad de construir condiciones de vida más humanas.

Sin embargo, el Evangelio no termina en la denuncia. Jesús llama, reúne y envía. Frente al agotamiento colectivo no propone resignación, sino compromiso. No invita a contemplar las heridas desde lejos, sino a convertirse en servidores de la sanación.

Guatemala necesita hoy más que discursos y promesas. Necesita liderazgos capaces de servir antes que servirse. Necesita gobernantes que escuchen, empresarios que compartan responsabilidades, dirigentes sociales que construyan puentes y comunidades cristianas que acompañen el dolor real de la gente.

La compasión de Jesús no es un sentimiento pasajero. Es una fuerza transformadora que se hace camino en medio de la historia. Por eso la pregunta que plantea este Evangelio sigue siendo incómoda y urgente: ante un pueblo cansado y abatido, ¿seremos parte del problema o de la respuesta?

Porque mientras la indiferencia multiplica el cansancio de las ovejas, la verdadera autoridad siempre comienza cuando alguien decide hacerse cargo del rebaño. Y Guatemala necesita, hoy más que nunca, pastores que no huyan, líderes que no se sirvan del pueblo y discípulos que tengan el coraje de convertir la compasión en justicia.