Economía para todos

La construcción cobra impulso

La rama de la construcción creció un 8.6% anual.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1975, destacando el aumento de los precios de los principales productos de exportación.



La crisis económica mundial comenzó a gestarse en los primeros años de la década de 1970, y alcanzó su punto crítico en 1975, al registrarse una caída del producto nacional bruto de los principales países industrializados, acompañada de una inflación, aún considerable, y de una contracción del volumen del comercio mundial.



Sin embargo, a Guatemala no le fue tan mal, tanto por las medidas de política económica adoptadas por el Gobierno central y la Junta Monetaria, particularmente en el fomento de granos básicos, así como por la reactivación, en el segundo semestre del año, de las economías de los países industrializados.



La economía de Guatemala creció en 2.1% anual y la inflación general fue del 13.1% anual. Los distintos sectores productivos demostraron poco dinamismo, excepto la rama de la construcción que creció un 8.6% anual (27) así como actividades relacionadas con la exploración petrolera y la explotación minera. También por los efectos económicos señalados, el mercado regional centroamericano se redujo. Sorprendentemente, las reservas monetarias aumentaron.



Respecto a las exportaciones tuvieron un crecimiento importante, contrario a lo que había ocurrido en los países industrializados. La Memoria lo explica así: “Los principales productos de exportación: café, azúcar, algodón, banano y carne representaron… el 63.4% de las ventas totales… En este resultado fue determinante la venta de azúcar que alcanzó precios extraordinarios en el mercado internacional; el algodón participó modestamente, mientras el valor de venta de los demás productos mencionados declinó sensiblemente”.

Los exportadores de productos agrícolas quedaron obligados a registrar sus contratos en el Banco de Guatemala.



De conformidad con el decreto No. 50-74 del Congreso de la República, que se emitió nueve días antes del cambio de gobierno Arana-Laugerud, y que cobró vigencia a partir del último trimestre de 1974, los exportadores de café, algodón, azúcar, carne y camarón quedaron obligados a registrar sus contratos en el Banco de Guatemala para fines del impuesto sobre exportaciones que dichos productos deben pagar con carácter progresivo, con base en las condiciones internacionales. En 1974 se registraron 10 mil 109 contratos, de los cuales el 83% eran de café.



La Junta Monetaria autorizó al Comité de Crédito del Banco de Guatemala a otorgar adelantos con garantía de créditos novados o prorrogados, destinados a la recuperación de actividades agropecuarias afectadas por la erupción del volcán de Fuego, erupción que ocurrió el año anterior. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



Fin de la guerra en Vietnam. Guerra civil en el Líbano. Falleció Francisco Franco en España. Juan Carlos I inició su reinado. Cuba envió tropas a Angola.

EGP incursionó en finca La Perla, en el Triángulo Ixil, y asesina a su propietario, José Luis Arenas. Finalización de primera etapa de Anillo Periférico en la capital. Secuestro del escritor José María López Valdizón.



El presidente Kjell Laugerud impulsó proyectos de gran magnitud, como la hidroeléctrica Chixoy, la construcción de la carretera de la Franja Transversal del Norte y el puerto Quetzal en el Pacífico, que se llevaron a cabo en varios periodos presidenciales. Megaproyectos que abrieron la puerta para el endeudamiento con el Banco de Guatemala e instituciones financieras del exterior, así como la corrupción. Chixoy y puerto Quetzal fueron inaugurados en 1985. En numismática, el billete emitido más utilizado e incinerado en 1975 fue el de Q5. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: fray Bartolomé de las Casas. Año Internacional de la Mujer.