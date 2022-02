¿Sabe Ud. cuánto es la deuda total de Guatemala? Oficialmente nos dicen que es la suma de la deuda interna más la externa. Según el Banco de Guatemala (Banguat), al 2021 ascendía la interna a Q119,005.7 millones y la externa a US$11,097.2 millones que, convertidos al tipo de cambio de Q7.70 por dólar, nos da Q85,448.44 millones. La suma, Q204,454.14 millones es la deuda total oficial de Guatemala. Pero yo no estoy de acuerdo. Veamos.

Sin límites o frenos al gasto público, el resultado es un derroche de escasos recursos. Ramón Parellada Cuadrado

Esta deuda no incluye lo que el gobierno le debe al Banguat y tampoco lo que le debe al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). De acuerdo con el presidente de la junta directiva del IGSS, José Adolfo Flamenco Jau, en una entrevista publicada por Prensa Libre el 5 de julio de 2021, cuyo título es “El IGSS tiene su propia dinámica de prestación de servicios”, “Al 31 de mayo del 2021, la deuda total del Estado es de Q54 mil 900 millones, que es la deuda histórica desde el nacimiento del instituto”. En cuanto al Banguat, en su balance a diciembre de 2021 aparece un rubro en activos denominado “Restauraciones de Patrimonio X Cobrar al Estado” por Q27,689.3 millones. Aparte de esto ignoro en este momento si aún se le debe algo más por concepto de las pérdidas operacionales, pero para efecto de este artículo basta con esta deuda que aparece en el balance general.

Así pues, la deuda oficial total del Estado de Guatemala no incluye lo que el Gobierno le debe ni al IGSS ni al Banguat. Al sumarlas, el total de la deuda ascendía aproximadamente a Q287 mil millones a finales de 2021. La deuda oficial representa más o menos el 30% del PIB, mientras que, al agregarle estas deudas escondidas, asciende al 42%. El doctor Daniel Fernández explicaba muy bien la composición de la deuda total, en un artículo titulado La deuda escondida del Estado de Guatemala, en Market Trends, el 21 de abril de 2020.

Una de las cosas importantes que debe hacer el gobierno es transparentar la información y reconocer la deuda que debe en total para no confundir a nadie. Con estos datos, uno se da cuenta de que la deuda no es poca cosa, que nuestra deuda es importante y que vale la pena ponerle un techo a la deuda total incluyendo las que el gobierno le debe tanto al IGSS como al Banguat. De esta forma, el gobierno no podrá endeudarse por cualquier razón. Ciertamente los diputados son los que podrían seguir autorizando deudas sin límite, pero si se establece un límite que solo pueda modificarse con 2/3 partes de los votos positivos de los diputados, entonces el país tendría un freno al peligroso endeudamiento irresponsable. A mí se me ocurre que el límite máximo debería ser una deuda total, incluyendo la que se debe al IGSS y al Banco de Guatemala, del 25% del PIB. Esto obligaría a que el gobierno reduzca la deuda en los próximos años y para ello necesitará reducir los gastos. No tiene que aumentar impuestos, basta con reducir los gastos porque hoy en día el gobierno gasta mucho y mal, gasta en muchas cosas que no son prioritarias y descuida las más importantes para las cuales debe su existencia.

Si queremos evitar desequilibrios macroeconómicos y que el país funcione adecuadamente, el techo a la deuda pública incluyendo la del IGSS y el Banguat son urgentes. Los presupuestos serían balanceados y la ejecución del gasto estaría sujeto a lo que se pueda gastar luego de aprovisionar lo que toque pagar de deuda en cada año. Sin límites o frenos al gasto público, el resultado es un derroche de escasos recursos.