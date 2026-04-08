Economía para todos

La economía al inicio de la década perdida

El Banco de Guatemala financió al gobierno central, a los bancos y fuertemente a Indeca.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1981, señalando la debilidad de la economía nacional.

La economía, medida por el Producto Geográfico Bruto, creció apena en un 0.9%, la tasa más baja que el país experimentó en los últimos 30 años.



Se perdió un alto nivel de reservas monetarias internacionales del país. La inflación medida por el índice de precios al consumidor se elevó 11.4% en comparación con el alza de 10.7% del año anterior. El déficit fiscal, casi duplicó al registrado en el año anterior, ya que en términos de Producto Interno Bruto aumentó del 4.7% al 7.4%. Se elevaron las tasas de interés.



La tasa de interés preferencial de Estados Unidos (prime rate) que se había situado, de finales de 1980 a septiembre de 1981, en torno al 20%, experimentó, a partir de ese último mes, bajas significativas hasta caer al 15.75% en los dos últimos meses del año. El crédito del Banco de Guatemala al sector público experimentó un alza considerable.



Durante 1981 se mantuvo vigente el control de cambios. La Junta Monetaria autorizó al Banco de Guatemala para contratar créditos internacionales y a conceder un adelanto al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca) y créditos a los bancos nacionales para la construcción de vivienda. También se aprobó solicitar al Fondo Monetario Internacional un acuerdo de crédito de contingencia (stand-by) y enviar una carta de intenciones. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

El EGP colocó y explotó un vehículo con 100 libras de dinamita en las torres del Banco Industrial.



En 1981, Juan Pablo II fue herido por un terrorista turco. Gran Bretaña concedió la independencia a Belice. Hubo combates en Líbano entre tropas sirias y milicias cristianas. Fracasó la “ofensiva final” guerrillera en El Salvador. Declaración franco-mexicana que reconoció al FMLN como fuerza beligerante. Murió el general Omar Torrijos en un accidente de aviación. Atentado contra Ronald Reagan. Operaciones de contrainsurgencia en Chimaltenango y Quiché. Masacre en el cantón Chupol, Chimaltenango. El Ejército organizó las patrullas civiles en Santa Cruz del Quiché. El EGP atacó el cuartel militar de Cuarto Pueblo, Quiché. Noveno censo de población. Belice se vuelve país independiente. Asesinado Mario Dary, rector de la Usac. La guerrilla secuestró y asesinó a empresarios.



Ametrallaron a universitarios en el antiguo paraninfo de la Usac en la zona 1. Bernardo Lemus, exdirigente estudiantil, economista y funcionario de la Usac, fue asesinado. Cuartel de guerrilleros en Vista Hermosa III fue destruido bajo fuerte bombardeo, y murieron 14 de ellos, incluidas tres mujeres.



El 19 de octubre de 1981, a las 21.30 horas, el EGP colocó un vehículo con cien libras de dinamita que explotó entre la torre norte y la torre sur del Centro Financiero de la zona 4 capitalina, donde se albergaban, en su mayor parte, las oficinas del Banco Industrial. La onda expansiva pulverizó los cristales de todos los niveles; la estructura quedó intacta, pero las oficinas quedaron destrozadas. A la misma hora colocaron bombas en los edificios de la Cámara de Industria y del Banco del Café (Torre Panamericana). Casi un mes antes, las FAR habían colocado una carga explosiva en la estatal financiera Corfina. Ambos grupos guerrilleros reconocieron su autoría y la disfrutaban.



En numismática, la moneda de 25 centavos incluyó en el diseño las iniciales de los grabadores de la Casa de la Moneda de Guatemala, Mirsa Soto y Francisco Delgado Hernández. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: Conmemorativa a las telecomunicaciones. Centenario de la Policía Nacional. VII Congreso de Avicultura.