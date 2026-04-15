Economía para todos

La economía cuando fue el último golpe de Estado

En la década perdida hubo un elevado nivel del endeudamiento externo de los países en desarrollo.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1982, indicando que todas las ramas económicas en el país disminuyeron, con excepción de la explotación de minas y canteras. Esta evolución favorable estuvo determinada por la mayor extracción de petróleo; la extracción del níquel fue suspendida.

Las reservas monetarias internacionales netas fueron negativas; significa simplemente que no había dólares.

En los Estados Unidos de América la tasa de interés preferencial (prime rate) de 16.50% bajó a 11.50% al final del año.

La economía de Guatemala cayó en 3.5%. La inflación fue de 0.2%. El déficit fiscal en relación con el PIB medido a precios corrientes fue de 4.7%, en comparación con el 7.4% en 1981. La tasa tributaria fue de 7.2%; mide los ingresos fiscales en relación con el PIB.

Las reservas monetarias internacionales netas fueron negativas en 1.9 millones. Se fijaron tasas máximas de interés en 12% anual para las operaciones activas de los bancos, y 9% para operaciones pasivas. Se sujetó a cuota la importación de todas las mercaderías que ingresen al país.

Comentario: los graves problemas estaban por estallar: la suspensión de pagos del Banco Central de Nicaragua por los saldos deudores en la Cámara de Compensación Centroamericana; el fraude financiero de Celulosas de Guatemala; la suspensión unilateral de pagos de la deuda externa de Guatemala; la imposibilidad de que el Banco de Guatemala continuara proveyendo dólares a la economía a través de las empresas y personas individuales. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En Guatemala se dio un golpe de Estado militar por elecciones consideradas fraudulentas, contra el presidente Lucas García, y se formó triunvirato presidido por el general Efraín Ríos Montt. Ante el progresivo deterioro de las finanzas públicas y la reducción de los ingresos, el gobierno militar propuso un plan que no llegó a cuajar. Sin embargo, Ríos Montt, en uno de sus discursos dominicales de septiembre, acusó a la iniciativa privada de evadir impuestos y de haber sacado capitales del país. Y en noviembre se restringió la importación de maquinaria y materias primas. Los guantes ya estaban puestos para el año siguiente.

Se crearon las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Se dieron masacres en distintos lugares del país. Indígenas guatemaltecos se refugiaron en Chiapas. El Ejército inició ofensiva en Huehuetenango. Álvaro Contreras Vélez, cofundador y director de Prensa Libre, fue secuestrado por el partido comunista PGT y puesto en libertad después de 147 días. Constitución de la URNG a instancia de Fidel Castro, quien apoyaba a las guerrillas en América Latina.

Se crearon los Tribunales de Fuero Especial con jueces sin rostro. Se elaboró el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. El Ejército inició el Plan Victoria 82, el programa “Fusiles y frijoles” y el Campamento de Refugiados Internos. Se crearon las aldeas modelo y los polos de desarrollo.

Fue el centenario de la llegada del protestantismo al país. El Banco de la Construcción fue autorizado para iniciar operaciones, y en 2008 fue absorbido, por fusión, por el Banco Industrial.

En numismática se acuñó una medalla conmemorativa al triunfo en las elecciones del general Ángel Aníbal Guevara, quien no llegó a ser nombrado presidente de la República, por el golpe de Estado mencionado. En filatelia se emitieron los siguientes sellos: Héroes de las Américas (Bernardo O’Higgins, José Gervasio Artigas Arnal, José Francisco de San Martín y general Miguel García Granados). Centenario del Banco de Occidente. Cincuentenario del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.