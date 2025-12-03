Economía para todos

La economía de Guatemala creció 8.3% anual

La Junta Monetaria aprobó y ratificó el Acuerdo para el Establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1964, destacando el objetivo de lograr la unión monetaria centroamericana.

En las finanzas públicas se implantó el presupuesto por programas, una técnica de administración fiscal.

Lo que no dice la Memoria. El Jefe de Gobierno de la República emitió la Ley de Especies Monetarias, decreto ley No. 265, estableciendo las monedas y billetes que puede emitir el Banco de Guatemala.

Los presidentes de las repúblicas del área suscribieron el Acuerdo para el Establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana. La Unión Monetaria Centroamericana como se concibió originalmente, ya no es viable con monedas nacionales. El Salvador dolarizó su economía desde el año 2000. El último paso era el peso centroamericano a semejanza del que fue, y es, el euro.

La memoria anual. Sé celebró en Ginebra la Conferencia Mundial sobre el Comercio y Desarrollo, que fue un primer paso para llegar a la Organización Mundial del de Comercio de 1995 (OMC).

La economía de Guatemala creció un 8.3% anual en 1964. En el ámbito de las finanzas públicas, dos hechos son interesantes: la implantación del Presupuesto por Programas, que es una técnica en la que los recursos se distribuyen en apartados con determinadas metas; y la Inversión importante en una serie de obras para el desarrollo social y económico de la Nación. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En el mundo Cassius Clay campeón mundial de box. El gobierno de Enrique Peralta Azurdia en su período de tres años y tres meses, emitió 473 decretos leyes. El 1 de julio de 1964 entró vigor la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, que no encontró oposición en ningún sector. Se aumentaron los impuestos sobre el consumo de los derivados del petróleo.

La guerrilla en el año 1964, el 23 de enero, se inició con el asesinato del coronel Arturo Oliva Valdés y su hijo de 9 años, y terminó el 30 de diciembre con un atentado con bomba contra instalaciones auxiliares de la Embajada de Estados Unidos de América, provocando un incendio de grandes proporciones, que destruyó un local de Usaid, y otra bomba causó daños a la Editorial del Ejército.

Tres personas fueron fusiladas en la Penitenciaria Central por el crimen cometido en el asalto a la abarrotería La Bendición. Un tornado azotó el barrio de La Reformita en la zona 12. Falleció el arzobispo Mariano Rosell; lo sustituyó al mediodía siguiente monseñor Mario Casariego, quien hacía unos meses fue designado arzobispo coadjunto por Paulo VI.

Se realizó en La Antigua Guatemala una primera reunión de presidentes de bancos centrales y ministros de finanzas centroamericanos, para tratar temas de interés mutuo. Al amparo de la Ley de Sociedades Financieras emitida en 1964, nació la Financiera Industrial y Agropecuaria (FIasa), que más adelante se transformó en Banco Continental. El año previo se emitió el decreto ley 170-1963, para formar el Banco Industrial, S. A., decreto modificado en 1966, e inició operaciones en junio de 1968.

La emisión de sellos postales fue así: Santo Hermano Pedro de Bethancourt. Palacios de Gobierno Departamentales (La Antigua, Cobán, San Marcos, Retalhuleu y Municipal de Patzún). Edificios Centro Cívico (TuMuni e IGSS). Fray Bartolomé de Las Casas. Conmemorativa respecto a John F. Kennedy. Congreso de la Unión Postal Universal. Centenario de la Cruz Roja. Fray Payo Enríquez de Rivera. Sociedad Internacional de Coleccionistas de Sellos de Guatemala. En numismática, último año en que se acuñó moneda fraccionaria con una aleación que contenía plata (0.720).