Hagamos la diferencia

La excelencia empieza en la admisión

La excelencia educativa comienza con procesos de admisión transparentes, rigurosos y objetivos.

Cuando una institución educativa selecciona con objetividad, transparencia y rigor, no cierra oportunidades: garantiza que los recursos públicos formen a quienes tienen el talento, disciplina y vocación para servir mejor al país. En una época en la que con frecuencia se confunde la igualdad de oportunidades con la ausencia de exigencia, conviene recordar que las instituciones educativas de mayor prestigio construyen su excelencia mediante procesos de admisión orientados al mérito. Seleccionar no significa excluir, sino identificar a quienes poseen las capacidades y la disposición para aprovechar una formación de alto nivel. Cuando una institución renuncia a evaluar rigurosamente a sus aspirantes, también compromete la calidad de sus futuros egresados.

La Enca demuestra que seleccionar con mérito es el primer paso para formar profesionales de excelencia.

La Escuela Nacional Central de Agricultura (Enca), con más de un siglo formando profesionales para el desarrollo agropecuario de Guatemala, constituye un ejemplo digno de destacar. Su proceso de admisión demuestra que la excelencia comienza antes del primer día de clases. El ingreso no depende únicamente de un examen escrito. El proceso se inicia con la inscripción en línea y un examen de preselección que evalúa Matemática, Ciencias Naturales y Comprensión Lectora, así como habilidades generales e intereses. Los primeros aspirantes lo realizaron el 25 de julio y la próxima oportunidad será el 10 de octubre. Quienes aprueban esta fase participan en el curso propedéutico, que se desarrollará del 29 de noviembre al 18 de diciembre de 2026. Durante 19 días de internado, no solo se valoran los conocimientos académicos, sino también la disciplina, la responsabilidad, la convivencia, la adaptación a la vida institucional y la vocación de servicio. Solo quienes demuestran un desempeño integral obtienen una beca para estudiar en la Enca.

Este modelo refleja una verdad que con frecuencia olvidamos: el éxito profesional no depende únicamente de la inteligencia. También exige perseverancia, trabajo en equipo, respeto por las normas, liderazgo y compromiso. Son precisamente estas cualidades las que un examen tradicional difícilmente puede medir. La formación de la Enca responde a una visión integral. Sus estudiantes viven en internado, reciben una beca y combinan la enseñanza académica con la práctica, la disciplina y los valores institucionales. El objetivo no es solo graduar peritos agrónomos, forestales o agroindustriales, sino formar profesionales capaces de contribuir al desarrollo sostenible del país. Los profesionales de la Enca han destacado a nivel nacional e internacional, ocupando puestos importantes en el sector público, la academia, instituciones, empresas privadas y oenegés. Sus estudiantes siempre ocupan los primeros lugares en las universidades en las que estudian: San Carlos; Zamorano y Esnacifor, en Honduras; Earth, en Costa Rica, etc.

Este ejemplo invita a una reflexión más amplia. Guatemala necesita fortalecer los procesos de selección por mérito en todas las instituciones encargadas de formar profesionales altamente especializados. La calidad de médicos, ingenieros, docentes, científicos, investigadores o agrónomos comienza cuando una institución decide, con criterios objetivos y transparentes, quiénes están preparados para asumir ese desafío. La exigencia debe ir siempre acompañada de igualdad de oportunidades, reglas claras y absoluta transparencia. Todos los aspirantes deben competir bajo las mismas condiciones, sin privilegios ni influencias. El mérito debe ser el único criterio que abra las puertas.

Reducir los estándares nunca ha sido una estrategia para mejorar la educación. La verdadera inclusión consiste en preparar mejor a los jóvenes para que puedan superar procesos exigentes, no en disminuir el nivel de las evaluaciones.

La principal lección es clara: la excelencia educativa no comienza en el aula. Comienza cuando una institución selecciona con justicia, forma con rigor y gradúa con responsabilidad. Allí nace el mérito que, con el tiempo, construye el futuro de una nación. Las universidades más prestigiosas a nivel mundial realizan procesos de selección exigentes, lo que les permite contar con estudiantes con vocación y pasión, asegurando entregar a la sociedad profesionales altamente capacitados.