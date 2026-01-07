Economía para todos

La guerra del futbol

Se firmó Crédito de Contingencia con el FMI, estableciendo límites de crédito al Gobierno.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1969, destacando los efectos de la guerra entre El Salvador y Honduras.

El huracán Francelia en 1969 destruyó los tres puentes principales de Escuintla: Guacalate, Achiguate y Pantaleón.

El país registró un aumento en el producto interno bruto (PIB) de 5.6%. El índice de crecimiento de la población alcanzó 3.1%.

El café, el algodón y el banano fueron los principales productos de exportación. Hubo crecimiento económico a pesar del exceso de lluvias y el conflicto Honduras-El Salvador.

Al respecto, dice así la Memoria que el conflicto Honduras-El Salvador, que se conoció como la Guerra del Futbol, obstaculizó temporalmente el movimiento de mercaderías entre Guatemala y el resto de Centroamérica. Dicho suceso posiblemente también influyó en la contracción del ritmo de crecimiento industrial.

El huracán Francelia fue el huracán más mortífero de la temporada de huracanes del Atlántico del 29 de agosto al 4 de septiembre de 1969. En la Costa Sur guatemalteca, el desbordamiento de los ríos llevó a que los tres puentes principales de Escuintla (Guacalate, Achiguate y Pantaleón) se destruyeran y se cortaran las comunicaciones terrestres por varios meses.

Con el Fondo Monetario Internacional se suscribió el Acuerdo de Crédito de Contingencia para el período 1969-1970, hasta por Q12 millones (dólares en ese entonces). El convenio establecía límites del crédito del Banco de Guatemala al Ministerio de Finanzas. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En el mundo en 1958, se formó la República Árabe Unida (RAU). Se constituyeron las comunas populares en China. Hubo crisis en Líbano. Primer laboratorio espacial en órbita terrestre. Golpe de Estado en Irak, se proclamó la República. Muere el papa Pío XII. Se inicia el pontificado de Juan XXIII: comienza la presidencia de Charles de Gaulle en Francia (V República).

Se publicó la novela El gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, de donde surgió la frase: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Expresión utilizada por los políticos, y de donde surgió el “gatopardismo”. Se llevó al cine (1963) y a la televisión (2025).

En América se firmó el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Centroamericana, antecedente del Mercomún de 1960. Se iniciaron los gobiernos de Arturo Frondizi en Argentina, Mario Echandi Jiménez en Costa Rica, Alberto Lleras Camargo en Colombia. También los gobiernos de Adolfo López Mateos en México, Rómulo Betancourt en Venezuela y Jorge Alessandri en Chile. Cayó el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez.

En 1958, en Guatemala, Miguel Ydígoras Fuentes asumió la presidencia el 2 de marzo (1958-1963). Se fundó la Escuela de Capacitación Forestal. Se realizó el Censo Industrial. Nació el Banco Granai & Townson, surgido de una aseguradora del mismo nombre. Se inauguró el Palacio Municipal en la capital guatemalteca. Se cancelaron las operaciones de la mina de plomo Kakipec, en Cobán, por la caída de precios y las excesivas multas y reclamaciones fiscales impuestas por el Gobierno. El Congreso aprobó nuevo arancel de aduanas.

Billy Graham inició una cruzada evangelista. Sarita Montiel, La violetera, actuó en el Teatro Cápitol; sus seguidores la asustaron al provocar bamboleo en el automóvil que utilizaba. Se inauguró el tramo de la carretera de Huehuetenango a La Mesilla, frontera con México.

El 30 de diciembre de 1958, la Fuerza Aérea Guatemalteca ametralló a varias embarcaciones mexicanas que pescaban en el océano Pacífico en aguas guatemaltecas, creando un incidente diplomático con México.