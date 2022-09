La industrialización, “motor del desarrollo”

El alto grado de industrialización es una de las principales características de los países desarrollados, lo que ocurría en el pasado luego de un adecuado desarrollo del agro. La acumulación de riqueza en la agricultura se invirtió en la industria y medios de transporte para hacer llegar los productos elaborados al consumidor. Sin embargo, con las tecnologías y medios de transporte actuales, algunos países desarrollaron su industria a expensas de insumos importados de otros países, transformándolos y aprovechando el valor agregado que esta proporciona a los productos. Algunos países están viviendo la época postindustrial al maquilar sus productos en países con mano de obra barata y en condiciones amigables a su inversión.

Hoy día el despegue industrial puede ocurrir de manera acelerada, sobre todo en países con potencial, por sus recursos y ubicación geográfica, como Guatemala, pero es necesario tomar decisiones adecuadas al buscar productividad en sus procesos e incorporar la tecnología necesaria, es vital desarrollar la infraestructura del país y contar con la voluntad política de sus gobernantes.

Es clara la correlación entre crecimiento industrial y del PIB, así como del desarrollo de servicios y consolidación de la clase media. Samuel Reyes Gómez

El 9 de septiembre recién pasado se desarrolló el XVII Congreso Industrial, con el lema “De la reactivación a la aceleración económica”. Se trataron varios ejes temáticos como: Logística, Integridad Empresarial, Ambiente, Innovación y emprendimiento, Tecnología aplicada al Marketing, Empresas familiares, Innovación, Talento Humano y emprendimiento. Para Guatemala, la industrialización es una de las principales vías al desarrollo, por lo que una de las conferencias claves en la visión estratégica presentada por el evento fue “La industrialización como motor del desarrollo”, impartida por el Dr. Nicholas Virzi, director de Análisis Estratégico de la Cámara de Industria de Guatemala. Haré referencia a su ponencia: a) En una gráfica mostró el promedio del crecimiento anual industrial entre 1970 y 2021 vs. el crecimiento promedio del PIB, en donde se observa que Guatemala supera al promedio de América Latina y el Caribe, pero muy distante por hasta 4 veces de países como Corea, China comunista y países de Asia Oriental. Es indudable la relación directamente proporcional entre estas dos variables: a más crecimiento industrial, más PIB. Esto se demostró con otra gráfica con el incremento en el valor industrial vs. el valor del PIB, en donde el distanciamiento entre los países mencionados y Guatemala es abismal… más de 60 veces. b) Guatemala, hasta 1970 superaba en su PIB a Corea del Sur y hasta 1970 a China, pero perdió su fuerza industrial durante la década perdida (1980) y no la ha recuperado. Antes, entre 1961-1979, la tasa promedio de crecimiento industrial fue de 7.611. En esa década 80-89 cayó a -0.151, para una recuperación entre 1990-2021 con 2.991. c) Virzí planteó la importancia del fortalecimiento de las seis I para el desarrollo del país: Instituciones, Industrialización, Infraestructura, Inversión, Integración, Investigación. Para ello se precis de algunas metas: Fortalecer el estado de Derecho; 6% de crecimiento industrial y del PIB; Fortalecer la organización gremial; Desarrollar las alianzas público privadas; aprobar la iniciativa 5431 (Ley General de Infraestructura Vial); Evitar una Ley de Competencia onerosa; Fomentar el ahorro; Fomentar la inversión extranjera directa; Apostar por las exportaciones (Near-Shoring). Es claro que una de la vías rápidas al desarrollo del país es la industrialización, pues, a mayor industrialización, mayor crecimiento del PIB y del sector servicios, fortalecimiento de la clase media y menos corrupción. Pero necesitamos mayor educación, mejor infraestructura, despolitización de las instituciones, mejor legislación y un mejor uso y transformación de los recursos. Con el crecimiento económico muchas de las carencias serán vencidas, pero necesitamos sentar las bases productivas. La industrialización podría ser el camino expedito para lograrlo.