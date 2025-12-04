Por la libertad

La inflación: un robo legalizado

No deberíamos aceptar que, por políticas monetarias, nuestros ahorros y dinero pierdan valor.

Imagina que tu dinero fueran monedas de oro. ¿Cómo te sentirías si todos los años el gobierno le raspara una orilla a cada moneda y le quitara un 4% en peso de oro? Seguramente te sentirías robado y estafado por tu propio gobierno.



Bueno, esto es lo que pasaba antes, cuando el dinero eran monedas de oro o plata y los reyes tenían el monopolio de emitir la moneda. Normalmente, ponían la cara del rey y, cada vez que hacían algún cambio, el rey cambiaba el valor de la moneda al devolverlas con menos peso en oro o en plata y con una nueva acuñación. A esto se le conoce con el nombre de envilecimiento de las monedas. Cada vez, las monedas valían menos; su poder adquisitivo disminuía debido a que el rey le quitaba parte de ese oro y se lo quedaba. El resultado era que, con el tiempo, tenías que pagar más monedas para comprar los mismos bienes y servicios que antes. La gente no se daba cuenta al inicio, pero con el tiempo todos los precios aumentaban en términos de la nueva moneda envilecida. Dicho en otras palabras, el rey emitía más monedas con el oro que retenía y las usaba generando lo que conocemos como inflación. El dinero fue evolucionando y pasó de ser monedas de oro o plata al dinero que usamos y conocemos hoy, que son los billetes y que se llama fiduciario. Se llama así porque todos lo aceptamos e intercambiamos bienes y servicios por esos billetes o dinero, confiando en su valor. Sin embargo, los mecanismos para que disminuya su valor hoy en día son otros. Como este dinero no tiene más respaldo que la confianza en las demás personas, los gobiernos, a través de sus bancos centrales, que tienen el monopolio de la emisión monetaria, disminuyen a propósito su valor.

Ninguna inflación es buena; sigue siendo un robo, y lo peor es que es legal e institucional.



En Guatemala, el Banguat (Banco de Guatemala), que es el Banco Central, lo hace y te lo dice con anticipación, al establecer sus metas inflacionarias en un 4% anualmente. Para ello, justifica, con base en emisiones monetarias y el crecimiento de la economía, el establecimiento de estas metas inflacionarias. Si al final se logra que la inflación a fin de año esté dentro de esa meta, se dice que han hecho un buen trabajo. Sin embargo, yo creo que no debemos aceptar una meta inflacionaria. Siempre he dicho que la inflación es un robo. No solo disminuye el poder adquisitivo del dinero, sino que provoca distorsiones en todas las señales importantes como el tipo de cambio, la tasa de interés y el mismo índice de precios. Además, destruye el ahorro.



Hace poco, en una conferencia que dieron los economistas del Banguat, un participante preguntó por qué no bajaban la meta inflacionaria al 2%. La respuesta fue técnica y bien elaborada. Sin embargo, en lo personal, considero que eso es aún un robo. Es decirle a la gente que el próximo año te voy a quitar un 2% del valor de tus quetzales, en vez del 4% que ahora te estoy aplicando. ¿Por qué aceptamos este robo? La meta inflacionaria debería ser 0%. No deberíamos aceptar que, por políticas monetarias, nuestros ahorros y dinero pierdan valor. No por la emisión monetaria por parte del Banguat. Aparte, están las fluctuaciones normales que el mercado tiene y que son inevitables. Lo que es inaceptable es que quienes tienen el monopolio de emisión monetaria faciliten que nuestra moneda, al igual que nuestros ahorros, pierdan valor. Este año la inflación será menos del 2%. No llegará a la meta del 4%. Sin embargo, se sigue justificando esa meta y todo el mundo está tranquilo porque no nos damos cuenta. De enero de 2010 a la fecha, el quetzal ha perdido la mitad de su valor. Ahora tienes que usar el doble de quetzales para adquirir lo que hace 15 años comprabas por la mitad. Ninguna inflación es buena; sigue siendo un robo, y lo peor es que es legal e institucional.