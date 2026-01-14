Economía para todos

La intervención del Banco de Comercio e Industria

El Banco de Guatemala asumió la restitución de los depósitos del Banco de Comercio e Industria.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1970, destacando la intervención de un banco. El producto geográfico bruto aumentó 5.6% en 1970, con relación al año anterior.

Se autorizó nueva emisión de billetes con una casa impresora situada en Londres.

Las resoluciones de la Junta Monetaria recogen el caso del Banco de Comercio e Industria, S. A., dado que se aprobó el acuerdo del Superintendente de Bancos, mediante el cual dispuso tomar a su cargo todos los bienes y operaciones del Banco de Comercio. Guatemala concedió a dicho banco un adelanto extraordinario hasta por Q3 millones destinado a pagar a sus depositantes. También la Junta Monetaria se pronunció favorablemente a que el Banco de Guatemala asuma la restitución de los depósitos constituidos en el Banco de Comercio e Industria, S. A., destinando al efecto hasta Q2 millones. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala. Un quetzal, igual a un dólar.

En 1970, Brasil ganó por tres veces la Copa Jules Rimet. En marzo de 1970 se realizaron elecciones generales, fue elegido presidente Manuel Arana Osorio, quien tomó posesión del cargo a mitad de año, sustituyendo a Julio César Montenegro. Se flexibilizó el control de cambios establecido por el Banco de Guatemala en 1962. Surgieron dos bancos, Bandesa y Fiasa. Se crea Indeca. Se establecieron las zonas de desarrollo agrario en la Franja Transversal del Norte y se inauguró la carretera a Petén. Basic Resources International descubrió petróleo; lo extrajo hasta 2025.

Se emitieron las leyes siguientes: Código de Comercio, Ley General de Caza, Ley Orgánica de la Gremial de Huleros, establecimiento de un instituto de capacitación técnica en Mazatenango, Ley de Clases Pasivas del Estado. Se legisló para expropiar bienes inmuebles, para introducir agua a la capital del río Pixcayá, y también para el que el banco estatal, Infop, traspase al Estado la finca Bethania en la capital.

La guerrilla de las FAR continuó con los asesinatos: entre las víctimas se encontraba Isidoro Zarco, cofundador y copropietario de Prensa Libre, y el embajador de Alemania Federal, Karl von Spreti. El mismo grupo secuestró al entonces ministro de relaciones Exteriores, Alberto Fuentes Mohr, para un canje con un guerrillero. Continuaron los secuestros de empresarios —requiriendo dinero por el rescate—, y de un secretario de la Embajada de EUA que luego fue liberado por un canje de guerrilleros que fueron entregados a la Embajada de Costa Rica. Hubo asesinatos tanto de miembros de la Policía Nacional y de la Guardia de Hacienda como de un diputado. El Ejército, por su parte, atacó y ocupó un reducto guerrillero de las FAR en la zona 11 capitalina, con muertos de ambas partes.

El PGT, partido comunista, declaró que se hacía necesario un cambio revolucionario. Uno de los primeros guerrilleros, Marco Antonio Yon Sosa, y otros dos guerrilleros murieron porque tropas mexicanas que resguardaban la frontera con México abrieron fuego contra ellos. El año anterior había sido también muy violento, con secuestros de empresarios. La guerrilla colocó bombas que, por el incendio resultante, destruyeron los almacenes Paiz, la supertienda La Samaritana y Nylotex en la zona 1 capitalina.

En numismática, se autorizó nueva emisión de billetes con casa impresora inglesa. La emisión de sellos fue así: Cincuentenario de la Organización Internacional del Trabajo. Pato Zambullidor o Poc del Lago de Atitlán. Doctor Víctor Manuel Calderón Caniz. Pro Niñez Desamparada. IV Centenario de la Biblia en castellano.