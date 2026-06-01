Desarrollo de país

La movilidad en Guatemala

En Guatemala tenemos un problema muy serio de movilidad en todo el país.

La diferencia entre la región metropolitana de São Paulo, Brasil, y la ciudad de São Paulo —la mayor área urbana de América Latina, con 22 millones habitantes— con los municipios vecinos a la Ciudad de Guatemala y la Ciudad de Guatemala es que en los accesos del interior del estado a la gran área metropolitana y a la ciudad son, en la mayor parte, muy fluidos porque son autopistas, mientras que en Guatemala los accesos del interior del departamento a los municipios vecinos de la capital y a la capital no fluyen.

La corrupción es el primer problema por afrontar en Guatemala.

En Guatemala tenemos un problema muy serio de movilidad en todo el país. Eso ha sido reconocido públicamente por el presidente Arévalo. Las carreteras principales del país presentan problemas serios en la movilidad. Hay pocas autopistas y malos accesos a los centros urbanos. Un ejemplo es la CA-2 Occidente donde un automóvil tarda dos horas entre San Antonio, Suchitepéquez y Retalhuleu. Un grupo empresarial, diferente al grupo empresarial de VAS, se dio a la tarea de construir la carretera de peaje Xochi, una autopista de cuatro carriles y 30 km de largo que reducirá el tiempo a 30 minutos a quienes se movilicen de San Antonio a Reu. VAS es otro ejemplo de solución al problema de las carreteras. Ante las excusas del primer año de este gobierno de Semilla en 2024, en el Congreso se aprobó en 2025 la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para darles solución. A la fecha, todo sigue igual en el Ejecutivo.

El área metropolitana de Guatemala se une a la capital con los municipios de mayor interacción comercial y residenciales a sus alrededores (Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Santa Catarina Pinula). Para efectos prácticos, la capital puede tener 1.2 millones de habitantes y los municipios vecinos pueden sumar 1.8 millones. La capital debe poder movilizar a más o menos tres millones de habitantes todos los días, y lo hace, pero hay problemas serios con los accesos.

Rodolfo Mendoza, director de la empresa Diestra, en un reciente video dio la siguiente información: el departamento de Guatemala ocupa el 2% del territorio, pero vive en él el 21% de la población. Está el 53% de las empresas, contribuye al 47% del PIB, se paga el 91% de los impuestos, se domicilian la mitad de las cuentas bancarias y se mueve el 43% del parque vehicular. El departamento y la gran área metropolitana necesitan una gran mejora en la movilidad porque los gobiernos anteriores no lo hicieron. La Municipalidad de Guatemala logra atender a quienes viven y quienes entran y salen, porque es donde está el centro del empleo nacional y el mayor crecimiento económico del país. Eso lo logra con el aporte constitucional y con el IUSI, ya que no recibe fondos del Gobierno central.

Recientemente, vi una presentación de Fundesa con los siguientes datos: en 2025 había 6.4 millones de vehículos en el país. El parque vehicular crece 9.6% anualmente vs. la red vial, que crece 1.4% anual. Había 3.2 millones de motos, que es 3.4 veces la cantidad de automóviles. En 20 años se ha multiplicado 10 veces la cantidad de motos. En el mismo 2025 el acceso CA-9 Norte tuvo 92 mil vehículos diarios en promedio; mientras que la CA-9 Sur, 227 mil; la CA-1 Occidente, 194 mil; y la C-1 Oriente, 308 mil. Para que se resuelva el problema mayor, que son los accesos, se necesitan: seis radiales y tres circunvalaciones, puente Belice 2, puente El Frutal y Anillo Regional C-50. Y, para mejorar la fluidez en la capital con los proyectos municipales de ampliación de Transmetro y Tubús, el nuevo AeroMetro que ya está en construcción, semáforos inteligentes, multas a quienes obstruyan el tráfico en semáforo rojo y otras acciones de mejora continua, el tráfico mejora día a día en la capital. Ayudaría a la movilidad de la capital si el Gobierno realmente cumple con lo ofrecido en campaña 2023: metro subterráneo o de superficie.