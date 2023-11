La necesaria y útil idea de ver más allá del hoy

Un análisis de las no siempre evidentes novedades sociales de este momento, sobre todo en el campo de la politiquería para convertirla en Política como práctica y como teoría, presenta cada vez más la repetitiva mención por todas las formas nuevas de comunicación, sobre todo electrónica y en especial entre los jóvenes, pero también en los adultos, acerca de la necesidad de actuar de manera distinta. Es evidente la tragedia del resultado de los politiqueros al mando del país, y una de sus manifestaciones en los comicios anteriores fue la idea de escoger a alguien precisamente porque no era conocido ni tenía una trayectoria con el pasado reciente. Fue una variación del voto en contra, aunque no consideró, por tradición, la necesidad de cambios en el Congreso.

En este momento hay justificadas razones para dudar de un gobierno próximo de cuatro años, pues hay riesgo de la anulación y del fin de la etapa de elecciones democráticas a partir del nacimiento del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, esta vez no mencionaré esa posibilidad, sino la de pensar quién o qué institución ya está haciendo planes de cómo podrá ser la vida nacional si se entrega el gobierno. Cito a Churchill, quien en 1940 y bajo los bombardeos alemanes, organizó un equipo para preparar planes y realizarlos cuando se ganara la guerra. Parecía absurdo: el país estaba de rodillas y 40 mil ingleses murieron, pero la fuerza aérea británica perdió 1,547 aviones y el enemigo 1,887. Los ataques cesaron, dejando tras de sí deshechos a un millón de hogares…

Esta planificación no puede —no debe— ser realizada por el gobierno y el sector privado separadamente, pero sí, juntos en áreas repartidas. Ejemplo: las carreteras y escuelas serán tema del sector privado y el gobierno las autorizará y supervisará, pero no las ejecutará. En educación, este último unido con el académico universitario, privado o no, puede apoyar programas de estudio, aspectos psicológicos, etc. Estos dos ejemplos sirven sólo para exponer la idea, porque los temas son muchísimos, pero tal conjunción beneficiaría en ahorros para el buen o mejor manejo del dinero. Esto puede agregar un voluntariado profesional para mejorar las leyes en su texto y no dejar esa tarea a los diputados, cuyo papel sería de facilitadores de las aprobaciones necesarias.

Inmersos en el agobiante día a día, los guatemaltecos no pensamos ni planificamos un posible futuro. Se debe cambiar. Mario Antonio Sandoval

Todos los sectores de Guatemala tienen personas dispuestas a trabajar para ir limpiando errores y asegurándose de reducir la corrupción al mínimo. El capital humano del país es un elemento valiosísimo pero casi siempre desinteresado por las áreas oscuras existentes en la vetusta y mal utilizada administración pública. Se puede entonces entender mejor el concepto de Época de Cambio, sin ninguna relación con el simple, inútil y contraproducente cambio de quienes sin experiencia llegan al Ejecutivo o al Congreso, solo en base a promesas vacías, mentirosas y populistas. Pero no se puede olvidar la necesidad de incentivos, no necesariamente económicos para quienes integran la parte superior de ese capital humano, en especial quienes ya no se encuentran en Guatemala.

Tal actitud cambiaría: considerar a todo lo extranjero necesariamente mejor, una causa de errores garrafales. Los guatemaltecos no podemos pedir confianza en nosotros, si no confiamos en nuestros conciudadanos y sus acciones, inventos, ideas, etc. Tendría la ventaja de utilizar el conocimiento adquirido fuera para aplicarlo en este país, pero en especial ser vistos como personas capaces de realizar cambios aplicables en nuestra realidad. Todo eso es complicado, pero la idea base es simple de explicar y ello facilita su comprensión y aplicación. Las diferencias étnicas, culturales, geográficas pueden emplearse en beneficio nacional con la aplicación nueva y debida de las ideas de libertad, libre empresa, aplicadas para asegurar su éxito en la mayoría de casos.