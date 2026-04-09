Por la libertad

La región centroamericana

Mientras otros países del mundo desarrollado están envejeciendo, la región centroamericana está llena de jóvenes.

Centroamérica es una región que, en total, suma alrededor de 53 millones de habitantes. Guatemala es el país con mayor población, con 18.5 millones de habitantes, siguiéndole Honduras, con 10.7; El Salvador, con 6.5; Nicaragua, con 6.9; Costa Rica, con 5.3; Panamá, con 4.5; y Belice, el menos poblado, con 450 mil. No solo la región como un todo es enorme en población, sino que la población es muy joven, a pesar de que la tasa de crecimiento poblacional ha disminuido. Mientras otros países del mundo desarrollado están envejeciendo, la región centroamericana está llena de jóvenes.

Existe una fuerte y positiva correlación así: a mayor libertad económica, mayores ingresos y riqueza per cápita.

Si fuéramos otro estado de Estados Unidos, seríamos el mayor poblado. California, que es actualmente el de mayor población, tiene alrededor de 39 millones de habitantes. A pesar de tener menos población que la región centroamericana, su PIB es 10 veces mayor que el de todos los países juntos de Centroamérica, y su PIB per cápita es unas 12 a 14 veces mayor.

Guatemala es la economía más poblada y grande de la región, pero se debe a su mayor población. El PIB per cápita de Panamá y Costa Rica es mayor. Tener el PIB más grande no significa ser el que mejor está, hay que dividirlo entre la población para tener una idea de la riqueza por habitante. Estos dos países atraen más inversiones extranjeras en la región. Panamá se ha convertido en un centro financiero, atrayendo mucho capital, mientras que Costa Rica se ha vuelto atractivo para el establecimiento de las oficinas centrales (headquarters) de muchas multinacionales y para la atracción de inversiones tecnológicas. Si bien aún les falta mucho por desarrollarse, están liderando y separándose del resto de la región.

El Fraser Institute elabora anualmente el índice de libertad económica. No toma en cuenta otras libertades, solo la económica, y resulta que, de acuerdo con este índice con datos de 2023, Costa Rica lidera la región, ocupando el puesto 14, Panamá el 27, Guatemala el 28, El Salvador el 58, Honduras el 64, Nicaragua el 92 y Belice el 119. Las razones de estas posiciones son resultado de las fortalezas y debilidades de cada país.

Costa Rica tiene un sólido y fuerte Estado de derecho y una economía abierta y estable, aunque falla en tener un gobierno muy grande, con alta carga fiscal y gasto público. Panamá tiene una economía muy abierta, un sistema financiero fuerte y bajas barreras a la inversión extranjera, aunque falla en tener un sistema judicial débil. Belice, el más pequeño de la región, tiene una economía relativamente abierta y poca intervención del gobierno, pero su mercado interno demasiado pequeño limita su eficiencia. Guatemala tiene un pequeño gobierno con baja carga tributaria, lo cual es ventajoso, y una economía relativamente abierta, pero tiene una enorme debilidad institucional. El Salvador ha mejorado en cuanto a su estabilidad económica y relativa apertura comercial, pero genera mucha incertidumbre en cuanto a sus instituciones y dependencia de las decisiones eminentemente centralizadas. Honduras tiene una relativa apertura económica y es un país de bajos costos, pero falla en sus débiles instituciones. Nicaragua mantiene cierta estabilidad macroeconómica, pero carece de un verdadero Estado de derecho, con arbitraria intervención política y baja libertad económica. En EE. UU, las ventajas notorias son su mayor capital acumulado, mejor tecnología y, sobre todo, sus instituciones más fuertes; es decir, un Estado de derecho sólido.

Existe una fuerte y positiva correlación así: a mayor libertad económica, mayores ingresos y riqueza per cápita. Un más sólido y verdadero Estado de derecho permite lograr un mayor crecimiento económico y mejorar el bienestar de todos los habitantes de la región.