Meta humanos

La visión de país se escribe con T mayúscula

Elegir el “hacia dónde” y el “por qué” es crucial. Necesitamos esa claridad para poder diseñar el “cómo”.

Guatemala necesita tomar la decisión más importante de todas: los guatemaltecos tenemos que decidir hacia dónde vamos a llevar a nuestro país y hacernos cargo, cada uno de su parte. Por nuestra propia sobrevivencia, debemos tomar decisiones. (Cabe resaltar que —no decidir— también es una decisión. Una decisión que podemos categorizar como mala dado los pobres resultados que surgen de esta).

¿Por qué no tomamos la decisión más trascendental de nuestra historia?

¿Hacia dónde debe alinear sus esfuerzos Guatemala, uno de los 20 países más mega biodiversos del planeta, con una ubicación central estratégica y con uno de los climas más amables del mundo?

¿Hacia dónde debería de encaminar su narrativa un pueblo, cuyos orígenes inician hace más de tres mil años y con una de las civilizaciones más avanzadas de su época?

¿Hacia dónde debería enfocar la educación y las oportunidades de trabajo un país lleno de gente amable, servicial y deseosa de generar un nuevo desarrollo?

Guatemala tiene abundantes costas en el océano Pacífico que en mayoría es tierra desolada. ¿Por qué no convertirlo en una nueva Riviera Mesoamericana? Y lo mismo vale decir de las playas sobre el mar Caribe. Tenemos microclimas muy distintos a pocos kilómetros de distancia que son un mosaico ambiental para el aviturismo, el biciturismo y los refugios para el descanso natural.

Este país incluye 23 idiomas, 36 volcanes que deslumbran, cada uno con su naturaleza y su leyenda, contamos con tierra maravillosa, rica y fértil así como un monumental patrimonio prehispánico. Tradiciones culturales, gastronomía, ingenio y riqueza humana inigualable.

¿Qué harían países vecinos como Costa Rica y México si poseyeran los factores geográficos y pluriculturales que hacen de Guatemala un país inmensamente rico?

Entonces, ¿por qué no tomamos la decisión más trascendental de nuestra historia? ¿Cómo alineamos todos estos factores para emprender el camino al nuevo futuro con raíces fuertes?

La Visión de País es Turismo. Con T mayúscula.

Cuando los guatemaltecos nos demos cuenta que el Turismo es el componente estratégico de la visión de país, estaremos dispuestos (finalmente) a limpiar y ordenar aquello que, por indiferencia y falta de educación, hemos convertido en un basurero. Desde el vertedero de la zona 3 al lago Amatitlán pasando por el congreso en zona 1, el manejo irresponsable de recursos y las precarias carreteras en todo el país.

El Turismo, bien manejado y aprendiendo de los aciertos y errores de otros países, no solo va a facilitar construir y reconstruir la infraestructura vial para movilizarnos eficientemente a todas partes y por supuesto no solo en carro. También: 1) Impulsará la mejora de servicios básicos. 2) Orientará la función del Estado. 3) Transformará la autoestima guatemalteca, que ha quedado entre las más bajas de Latinoamérica. 4) Va a revolucionar la forma en que educamos a las niñas y niños de todo el país con nuevos modelos de aprendizaje, basados en autoconocimiento e identidad, respeto y creatividad.

Turismo transformador es lo que estamos empezando a ver en el Inguat, gracias al liderazgo de Harris Whitbeck y su equipo. Es una visión esperanzadora, una nueva narrativa que nos deja entrever la Guatemala que puede llegar a ser si compartimos una visión de país orientada al Turismo integral y sostenible, enfocado en el desarrollo económico, humano y ambiental.

El Turismo como visión de país es mucho más grande que una institución; debe volverse la excusa que antes no teníamos, para alinear a los poderes del Estado y los ministerios, el sector privado y a los ciudadanos por este territorio que compartimos y llamamos hogar.