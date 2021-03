Ley para la protección de la cuenca del lago Petén Itzá

El lago Petén Itzá es el tercer lago natural más grande de Guatemala, solo superado en tamaño por el Lago de Atitlán y el de Izabal. Tiene la forma de una “j” invertida y se ubica en el centro geográfico de Petén. En el área se encuentra la mayor zona habitada de ese departamento: San Benito, Santa Elena, Isla de Flores y San Miguel. Asimismo, en su litoral están asentadas las cabeceras municipales de San José y San Andrés, y algunas aldeas de estos como Jobompiche, San Pedro y El Remate. El lago tiene importancia: a) ecológica, por el recurso agua, cantidad de peces y otras especies. b) social, por la belleza escénica, deportes, pesca deportiva, recreación, folclor y tradiciones y c) económica, por los asentamientos humanos, turismo, transporte acuático, comercio y pesca. Se encuentra en una transición de un estado oligotrófico (aguas transparentes) a uno mesotrófico (moderada intervención humana) por el inadecuado manejo de residuos y desechos sólidos, descarga de aguas residuales y el cambio de uso del suelo, principalmente para actividades agropecuarias y minerías a cielo abierto. Existe contaminación por microplásticos. La abundancia de estas partículas se encuentra en mayor proporción en el área de influencia de los ríos y arroyos, convirtiéndose en las principales fuentes de contaminación. No existe ningún manejo en la disposición final de residuos y desechos sólidos en los municipios de la cuenca. Esto pone en peligro de convertirlo en poco tiempo en un lago eutrófico (con excesivos nutrientes), lo que ocasionaría problemas en todas sus dimensiones.

El lago Petén Itzá está en transición de estado oligotrófico a uno mesotrófico. Sus aguas transparentes se empiezan a enturbiar. Samuel Reyes Gómez

Actualmente existe la Autoridad para el Manejo del Lago Petén Itzá (Ampi) bajo la tutela del Ministerio de Ambiente, que no cuenta con recursos para realizar su labor. El 30 de mayo de 2019 se conformó la Plataforma por el Lago de Petén Itzá, la que tiene por objetivo abordar la problemática territorial de manera multisectorial. Funciona como vehículo para que, a través del dialogo, se incida en políticas, estrategias, programas y proyectos a tomadores de decisiones de distintos niveles. Está enfocada en implementar acciones de preparación, prevención, mitigación y no ser únicamente reactivos. Esta plataforma está conformada por iniciativa privada, cooperación internacional, movimientos ciudadanos, organizaciones no gubernamentales e instituciones de gobierno, que conjuntamente hacen propuestas desde el territorio, encaminadas a reducir el riesgo de desastres o daños que puedan afectar el área, sus habitantes y sus visitantes.

Conscientes de la problemática, la plataforma está promoviendo la aprobación de la iniciativa 5704, Ley para la protección de la cuenca del lago Petén Itzá, que declara patrimonio nacional natural del pueblo de Guatemala al lago y su cuenca. De interés y urgencia nacional es el rescate, conservación, preservación y resguardo del lago y su cuenca, así como sus afluentes, efluentes y entorno natural. El objetivo principal es fortalecer la Autoridad para el Manejo del Lago Petén Itzá, desarrollando sus competencias en los municipios San José, San Benito, San Andrés, Flores, Santa Ana y San Francisco, que dependerá directamente de la Presidencia de la República, y conformada por representantes del gobierno, de oenegés, Comudes, del sector turismo y agropecuario.

La presente ley se convertirá en un mecanismo de gobernanza que permita la implementación y ejecución de proyectos que reduzcan las presiones que actualmente se tienen en la cuenca del lago, fortaleciendo la actual Ampi como una entidad coordinadora, con capacidad de ejecución de proyecto, y así empoderar a la ciudadanía de la cuenca, y que sirva de apoyo técnico a los gobiernos locales.

Señores diputados al Congreso, es urgente la discusión y aprobación de esta ley, antes de que sea tarde, como casi todo en Guatemala.