Por la libertad

Libertad en peligro: reflexiones sobre la guerra

Mises afirmaba que las guerras eran el resultado del intervencionismo estatal sobre la economía.

El mundo está en un momento crítico en el que todos los países viven una paranoia de temor por ser atacados por otros. No es para menos, después de haber visto la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra que se ha desatado en esa región, lo que ha llevado a los países miembros de la Otán a temer por su seguridad y a dedicar más fondos a la defensa de sus territorios. La guerra continuada de Israel contra sus vecinos es otro ejemplo del miedo a ser atacados y destruidos; por ello, las iniciativas han sido atacar para destruir todo aquello que los amenace. Lo más reciente ha sido esta guerra contra Irán, donde el régimen actual es de puro fanatismo religioso que amenaza continuamente a Israel, EE. UU. y Occidente con ser eliminados por infieles.

¿Se pueden evitar las guerras? No lo sé; a veces no es realista, aunque sea deseable.

Ese temor de ser atacados provoca intervenciones de los gobiernos, que, al adquirir más poder, deciden aumentar los gastos militares como forma de disuadir a sus posibles enemigos. De ahí que los ataques se justifiquen por miedo, por temor a ser atacados primero. Esa fue la excusa que tuvo Putin para invadir Ucrania y lo mismo con Israel al destruir puntos clave en Irán. La destrucción de los centros estratégicos de enriquecimiento de uranio en Irán por parte de Estados Unidos fue, de alguna manera, un mayor disuasivo. Sin embargo, una vez comenzadas las guerras, se generan muchas bajas inocentes de todo tipo y resentimientos que provocan destrucción económica, empobrecimiento, odio y venganzas. ¿Se pueden evitar las guerras? No lo sé; a veces no es realista, aunque sea deseable. Realista porque, si dejas que otros, con ideas no tan claras sobre la paz, emprendan una carrera armamentista monumental y tú no lo haces, corres el riesgo de ser invadido y dominado. Sea como sea, las guerras traen consecuencias terribles para todo el mundo; nadie se escapa.

Tres de mis economistas favoritos y defensores de la libertad, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Milton Friedman, compartieron ciertas visiones sobre la guerra y su relación con la economía y la libertad. Mises afirmaba que las guerras eran el resultado del intervencionismo estatal sobre la economía. Las guerras disminuyen la libertad individual y afectan negativamente la economía de mercado, ya que provocan más intervenciones del gobierno en la vida privada. Hayek opinaba de manera similar y afirmaba que las guerras desvían el progreso social y económico. La mejor forma de evitar conflictos es una sociedad basada en la libertad y el libre mercado, sin mayor intervención estatal. Para él, el colectivismo y el autoritarismo fomentan los conflictos y las guerras. Milton Friedman criticaba la guerra y la forma en que era financiada. Debido a que los gobiernos intervienen masivamente en financiar las guerras con lo que sea —especialmente aumentando la deuda pública y emitiendo moneda—, los países entran en una situación económica crítica de altos déficits e inflación. Esto provoca resultados económicos desastrosos en la vida de las personas. Consideraba que el gobierno no debe intervenir en la economía, ni en tiempos de paz ni en los de guerra, con el fin de garantizar la libertad individual y no afectar el crecimiento económico.

Mises y Hayek eran los máximos exponentes de la Escuela Austríaca de Economía, mientras que Friedman, de la de Chicago o monetarista. Ambos tenían metodologías diferentes, pero en cuanto a sus defensas de la libertad y las consecuencias económicas de las guerras, coincidían plenamente. La intervención del Estado agrava los conflictos, provoca guerras, hace que muchas personas inocentes pierdan sus propiedades y la vida, y daña la libertad y la prosperidad de las personas.