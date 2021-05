Isabel Díaz Ayuso acaba de ganar, con gran contundencia, las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Defender la libertad y criticar el comunismo de sus contendientes le dio esta gran victoria. Basó su campaña en un lema “Libertad o comunismo” que hizo reaccionar a miles de votantes, logrando que estas elecciones fueran de las más concurridas en esa Comunidad, con un 76.73% de participación en las urnas.

Los madrileños son amantes de la libertad, como casi toda la gente en el mundo entero, aunque muchos no lo parezcan. En el pasado la perdieron temporalmente. Fue más por temas de corrupción y desgaste político de anteriores líderes del Partido Popular (PP) que no supieron sostener ese discurso en favor de la libertad y cayeron en lo que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hizo durante el gobierno de Pedro Sánchez, al volcarse muy a la izquierda, haciendo gobierno con Pablo Iglesias, de Unidas Podemos (UP).

Sea como sea, Isabel Díaz Ayuso y su equipo hicieron una campaña de altura, demostrando, además, que se puede lograr sacar a la Comunidad bajando impuestos y desregulando. El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha sido un actor incansable en la baja impositiva en Madrid. Ha luchado contra la terrible presión que desde el gobierno central y otras comunidades y regiones españolas hacen para que no bajara los impuestos. ¿Por qué quiere el gobierno central y otras comunidades que Madrid no baje impuestos, más bien que los incremente? Porque no quieren competencia fiscal. Esta competencia hace que capital y trabajo fluyan hacia Madrid. Pero Díaz Ayuso y Fernández-Lasquetty lo han tenido claro y lo han estado aplicando. Bajar impuestos es la mejor solución para que la economía se recupere. Ya han bajado impuestos y las finanzas de Madrid son de las que mejor van en toda España. También han logrado bajar el gasto en muchos rubros. Además, han querido facilitarles la vida a los madrileños con menos regulaciones.

Hasta ahora no han podido hacer todo lo que querían porque no tenían todos los votos necesarios, pero después de estas elecciones, donde ellos arrasaron con mayoría de escaños, 65 para ser más precisos, las cosas se acelerarán. Si bien no obtuvieron la mayoría absoluta, que son 69 escaños, sí lograron obtener más que toda la izquierda junta, 58 escaños. El otro partido en favor de la libertad, Vox, obtuvo 13 escaños. Díaz Ayuso podrá gobernar incluso sin Vox porque bastaría que se abstengan para que las propuestas del PP sean aprobadas aún con toda la izquierda en contra. Lo bueno es que en la Comunidad de Madrid parece que Vox ya ha confirmado que apoyará al PP, y eso los hará más fuertes aún.

¿Se puede replicar esto en el resto de España, en otras comunidades y en el gobierno central? No lo sé si de esta misma manera, pero si se lleva el mismo mensaje estoy seguro de que el PP recuperará los escaños que ha perdido precisamente por haberse alejado de la Libertad y haber negociado con socialistas en el pasado. No es lo mismo Isabel Díaz Ayuso que Pablo Casado, aunque estén juntos en el mismo partido. No es lo mismo la Comunidad de Madrid que el gobierno de España ni las otras comunidades. Pero si se utiliza el mismo discurso en favor de la libertad, sin temor a nada, sin pelos en la lengua, sin engañar, seguro que el PP puede recuperar el poder, y al aplicar bajas impositivas y desregular, la economía lograría una recuperación económica sin precedentes por el daño causado por los socialistas y comunistas que han gobernado ese país en los últimos años. Debemos aprender mucho de este ejemplo en nuestra querida Guatemala.